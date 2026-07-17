España vs. Argentina: detalles del partido

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

El partido entre España y Argentina dará comienzo el domingo 19 de julio de 2026 a las 19:00 GMT / 15:00 EST / 21:00 SAST.

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Los pesos pesados se miden en la gran final de Nueva Jersey.

La final del Mundial de la FIFA 2026 enfrenta a la campeona de Europa, España, contra la actual campeona del mundo, Argentina, en East Rutherford. Luis de la Fuente ha guiado a una «Roja» sólida y ordenada, que ha controlado cada partido sin quedarse nunca por detrás en el marcador. Su disciplina táctica se reflejó en la tranquila victoria 2-0 sobre Francia en semifinales.

Enfrente estará la implacable Argentina de Lionel Scaloni, que busca ser el primer equipo desde Brasil 1962 en ganar dos Mundiales seguidos. A diferencia de su rival, la Albiceleste ha superado duras pruebas, con remontadas agónicas y prórrogas; en la semifinal ante Inglaterra marcaron Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el final para el 2-1.

Así llegaron La Roja y La Albiceleste

La trayectoria de España se ha basado en una defensa a prueba de balas, que ha mantenido la portería a cero en seis de los siete partidos y solo ha encajado un gol en todo el torneo (en la victoria por 2-1 ante Bélgica en cuartos de final). Tras una fase de grupos cómoda, venció 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos, antes de neutralizar a Mbappé y Francia en semis.

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Argentina, tras una fase de grupos perfecta, sufrió prórroga ante Cabo Verde, remontó dos goles a Egipto en 10 minutos y superó a Suiza en penaltis. En semifinales contra Inglaterra, Messi igualó en el 85 y forzó la prórroga, donde los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron el pase.

Tres duelos clave que podrían decidir la final

Lamine Yamal vs. Lionel Messi: el duelo generacional.

Aunque no se midan en duelos directos, el futuro del trofeo recae sobre sus hombros. A sus 39 años, Messi juega su último Mundial y lidera el torneo con ocho goles y cuatro asistencias. Enfrente estará Yamal, de 19, encarnando el futuro: pese a su único gol y asistencia, su desborde por la derecha es la mayor amenaza de España.

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Rodri vs. Enzo Fernández (motor del centro del campo)

Rodri ha brillado controlando el centro del campo, frenando contraataques y gestionando la posesión. Su misión será neutralizar a Fernández, autor de dos goles y siempre peligroso fuera del área, especialmente cuando recibe los pases atrás de Messi.

Mikel Oyarzabal vs. Cristian Romero y Lisandro Martínez (el duelo físico)

Mikel Oyarzabal, autor de cinco goles y una asistencia, liderará el ataque español. En el centro, se topará con la pareja de centrales agresiva y física formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El dúo argentino no rehúye el duelo y su capacidad para neutralizar al delantero sin perder la disciplina será clave para evitar que los extremos españoles aprovechen los semiespacios.

Alineaciones probables

Luis de la Fuente tiene a todos disponibles, así que mantendrá su once habitual, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en la defensa.

En Argentina, Lionel Scaloni tiene a todos disponibles y debe decidir si mantiene a Julián Álvarez como titular por su presión defensiva, clave para frenar la salida de España.

Posible once de España contra Argentina

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Posible once de Argentina contra España

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Noticias de los equipos y convocatorias

España, dirigida por Luis de la Fuente, no reporta lesiones ni sanciones, y aún no confirma su alineación. Más novedades se anunciarán cerca del inicio del partido.

Lionel Scaloni tampoco ha confirmado su once. No hay lesiones ni sanciones. Más detalles se anunciarán cerca del partido.

Estado de forma

España ha ganado sus cinco partidos en este Mundial sin perder ni un punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales del 14 de julio. Anteriormente, en la fase eliminatoria, venció a Bélgica por 2-1 y a Portugal por 1-0, y también se impuso por 3-0 a Austria. Su único resultado fuera de casa en los últimos cinco partidos fue una victoria por 1-0 sobre Uruguay. En total, marcó siete goles y encajó solo uno.

Argentina también ha ganado sus cinco partidos del Mundial. Su último encuentro fue una remontada 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del 15 de julio, con goles en los últimos minutos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Antes, superó 3-1 a Suiza y 3-2 a Egipto y Cabo Verde. En total, suma 12 goles a favor y 5 en contra, el ataque más prolífico del torneo.

Historial de enfrentamientos

El último duelo registrado fue un amistoso el 27 de marzo de 2018, con victoria española 6-1. Antes, Argentina ganó 4-1 en septiembre de 2010, y España venció 2-1 en noviembre de 2009 y 2-1 en octubre de 2006, todos ellos amistosos. En total, España ha ganado tres de los cuatro duelos, mientras que Argentina solo uno.

Clasificación

España lideró el Grupo H y Argentina el Grupo J en la fase de grupos del Mundial 2026.