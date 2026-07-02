World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

El partido entre Brasil y Noruega se jugará el 5 de julio de 2026 a las 16:00 EST (21:00 GMT).

Los pentacampeones buscan poner fin a 24 años sin título.

Así llegan Brasil y Noruega a este partido.

Con Brasil nunca hay un momento aburrido. Los pentacampeones no ganan el título desde 2002, pero bajo la dirección de Carlo Ancelotti se están dando una oportunidad. Tras dos triunfos por 3-0 ante Haití y Escocia, y un empate 1-1 con Marruecos, la Seleção sufrió ante Japón, pero avanzó a octavos gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el 95’. El técnico italiano se apoya en una defensa y un centro del campo experimentados, confiando en que su calidad individual decida en el último tercio. Vini Jr., su estrella, marcó en los tres partidos de grupo y será clave para aspirar al título.

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Noruega ha sido espectáculo puro: sus aficionados contagian pasión y, en cuatro partidos, han visto 18 goles. El seleccionador, Ståle Solbakken, rotó a varios titulares en la derrota 4-1 contra Francia, pero los recuperó para vencer 2-1 a Costa de Marfil en la ronda de 32, con un disparo con efecto de Antonio Nusa y el tanto de Erling Haaland en el 86.

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El dilema de Neymar

Neymar, delantero de 34 años del Santos y figura controvertida en Brasil, fue incluido en la convocatoria pese a las dudas sobre su estado físico. El exjugador del Barça no participó contra Japón y solo ha disputado 14 minutos en el torneo, ante Escocia. La estrella del Real Madrid Endrick, en el extremo opuesto de la escala de edades, jugó media hora contra Haití y unos minutos ante Escocia. Curiosamente, jugó todo el segundo tiempo ante Japón, lo que sugiere la confianza de Ancelotti en él. La estrella del Bournemouth, Rayan, también de 19 años, debería ser titular en la banda. Con Lucas Paquetá descartado, Endrick podría salir de inicio.

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Las estadísticas de Haaland son increíbles

La máquina goleadora del Manchester City, Erling Haaland, quiere aumentar sus cinco tantos en el Mundial. El mediapunta del Arsenal, Martin Ødegaard, será su principal proveedor de asistencias. El delantero de 25 años ha marcado 112 goles en 132 partidos de Premier League, quizá la liga más exigente del mundo, y con Noruega suma 60 tantos en 53 encuentros.

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Erling se reencuentra con uno de sus grandes rivales

Si hay alguien que disfruta con los duelos contra Haaland, ese es el central del Arsenal, Gabriel Magalhães. Ambos se han cruzado en la Premier League en las últimas temporadas, cuando City y Arsenal se disputaban el liderato. Es de esperar que vuelvan a enfrentarse en el Mundial. Una rivalidad alimentada por la competitividad y el respeto mutuo.

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Posible once de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Posible once de Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Estadísticas clave del Brasil-Noruega

El gol de Gabriel Martinelli en el 95’ ante Japón fue el más tardío en tiempo reglamentario en la historia de la fase eliminatoria del Mundial.

Bruno Guimarães lidera el torneo con cuatro asistencias; solo Pelé consiguió más para Brasil en un mismo Mundial.

La victoria 2-1 ante Japón fue la primera remontada de Brasil en eliminatorias desde 2002.

La victoria de Noruega por 2-1 ante Costa de Marfil fue su primer triunfo histórico en eliminatorias mundialistas.

Martin Ødegaard ha dado una asistencia en tres partidos consecutivos del Mundial, algo que no lograba nadie desde Dirk Kuyt en 2010.

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Convocatoria de 26 jugadores de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (París Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo).

Centrocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Convocatoria de 26 jugadores de Noruega

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bolonia), Leo Skiri Østigård (Génova), Sondre Langås (Derby County) y Henrik Fjellanger (Viking).

Centrocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Carlo Ancelotti tiene un problema físico importante. Lucas Paquetá podría perderse lo que queda del Mundial tras lesionarse ante Japón. La buena noticia es que Raphinha ya entrena y ofrece una opción en la banda. Aún no hay alineación confirmada y se esperan más novedades cerca del inicio del partido.

En Noruega, Staale Solbakken aún no confirma el once y no hay lesiones ni sanciones reportadas, con actualizaciones previstas antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma actual

Historial de enfrentamientos

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial es escaso: un amistoso en 2006 acabó 1-1, dato insuficiente para prever este cruce mundialista.

Clasificación

Brasil ganó el Grupo C y Noruega fue segunda en el Grupo I.