Cómo ver el Preston North End vs Norwich City con una VPN
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Previa del partido
El Preston North End recibe al Norwich City en Deepdale en un duelo de la Championship entre un equipo de la mitad baja y otro de la mitad alta de la tabla en Lancashire.
El equipo de Graham Alexander ocupa la 22.ª posición y llega con cierto impulso. El martes por la noche ganó 4-0 en el campo del Cardiff City, un resultado que dio ánimos a un equipo que había perdido dos de sus tres partidos anteriores.
Ese triunfo llegó después de un empate 1-1 ante el West Ham United y de una victoria en casa por 1-0 frente al Southampton a principios de este mes. El Preston ha marcado goles últimamente, pero aún tiene terreno que recuperar en la zona baja de la tabla.
El Norwich llega en la 11.ª posición y en buena forma a las órdenes de Philippe Clement. No ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de liga y ha ganado cuatro de ellos.
En esa racha, el Norwich ganó 5-0 en el campo del Bristol City y 4-0 en el del Derby County. Su partido más reciente terminó con un empate 1-1 a domicilio ante el Queens Park Rangers.
El Preston tendrá que mejorar en defensa ante un equipo que ha marcado muchos goles a domicilio. Así puedes seguir el partido.
La información oficial sobre la retransmisión de este encuentro aún no está disponible. Añadiremos los detalles sobre el canal de televisión y el streaming cuando se confirmen.
Noticias de los equipos y plantillas
Preston contra Norwich alineaciones probables
Manager
- G. Alexander