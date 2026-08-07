Hace muchos, muchos años existía en el fútbol un enfoque que, visto desde hoy, resulta más bien discutible: hacer que los jugadores durante la semana solo corrieran y levantaran pesas, para que en los partidos del fin de semana estuvieran «más hambrientos» de balón. Aunque en ningún caso hay motivos para pensar que el entrenador Vincent Kompany haya recurrido de repente a esta metodología en el Bayern de Múnich, la actuación en la victoria por 2-1 en Hong Kong contra el Aston Villa sí podría invitar a pensar otra cosa.

Por momentos, los muniqueses persiguieron los balones como si no se tratara, en un amistoso, del aplauso de los aficionados chinos, sino del título de la Liga de Campeones que Kompany ha declarado como objetivo. Presionaron a unos Villains visiblemente sorprendidos en su área o incluso muchas veces dentro de ella con la máxima agresividad, y registraron bastantes recuperaciones en campo rival.

El jugador clave fue Konrad Laimer. El todoterreno actuó como una mezcla de mediapunta y delantero centro, y organizó la presión extrema como Thomas Müller en sus mejores tiempos. En el Bayern, Laimer había jugado en el pasado principalmente como lateral, mientras que en la selección austríaca ya había asumido en más ocasiones ese papel central, por ejemplo en el Mundial en la victoria contra Jordania.

Bayern de Múnich: los mundialistas celebran sus debuts como titulares en la pretemporada

La sorprendente ubicación de Laimer fue, por cierto, bastante forzada por las circunstancias, ya que Kompany no tiene en este momento de la pretemporada alternativas de primer nivel en la mediapunta. Harry Kane y Michael Olise siguen de vacaciones por el Mundial y no se incorporarán a los entrenamientos hasta después del regreso de la gira asiática. Jamal Musiala, el fichaje Ismael Saibari, Serge Gnabry y Lennart Karl trabajan en Múnich en sus regresos.

En defensa, mientras tanto, varios mundialistas celebraron ante el Aston Villa su debut como titulares en esta pretemporada: el capitán Manuel Neuer en la portería, Jonathan Tah en el centro de la defensa junto a Min-Jae Kim, Nathaniel Brown en el lateral izquierdo, Aleksandar Pavlovic como mediocentro junto a Tom Bischof. En el lateral derecho, el candidato a salir Sacha Boey firmó una actuación correcta.

En las bandas, los dos talentos Maycon Cardozo (17) y Tim Binder (19) dejaron algunos detalles. Junto a Laimer, el muniqués más destacado en punta fue al principio Arijon Ibrahimovic, aunque desaprovechó dos buenas ocasiones de disparo. De cara a la próxima temporada, el canterano de 19 años está previsto como recambio de Luis Diaz en la banda izquierda.

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Bayern de Múnich: Min-Jae Kim y Luis Diaz marcan para la victoria

En líneas generales, el Bayern de Múnich sacó demasiado poco de su clara superioridad y de esa presión extrema. Tras aproximadamente media hora, el ritmo bajó un poco, pero precisamente entonces los muniqueses encontraron el gol de la ventaja. En el minuto 37, Min-Jae Kim cabeceó a la red una falta botada por Bischof. Neuer no recibió ni un solo disparo peligroso a portería en la primera parte.

Después de su entregada actuación en una posición poco habitual, Laimer no regresó tras el descanso. En su lugar entró Josip Stanisic, que se ubicó en el lateral izquierdo. El papel de Laimer como líder de la presión lo asumió ahora Brown, antes lateral izquierdo. A lo largo de la segunda mitad también entraron Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic y Guido Della Rovere. Tras varias ocasiones desperdiciadas, Diaz hizo el 2-0 con un bonito disparo en el 74 a pase de Ibrahimovic. Joao Gomes marcó en el 83 el gol que acortó distancias para el Villa, y segundos después Neuer evitó el empate con un reflejo grandioso ante Tammy Abraham.

El 2-1 contra el Villa fue la tercera victoria en el cuarto amistoso. Después de una derrota contra el equipo de Tercera SV Wehen Wiesbaden, el Bayern de Múnich venía de ganar al FC Rottach-Egern y al Jeju SK FC. El sábado, los muniqueses regresan a casa. Exactamente una semana después, disputarán el siguiente amistoso en el Allianz Arena contra el RB Leipzig.