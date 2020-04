Presidente ejecutivo de Vida carga contra los equipos "grandes"

José Galdames señaló a las instituciones que "no toman decisiones porque tienen compromisos con sus equipos y patrocinadores".

Vida se mantiene firme en su postura de anular el Torneo Clausura 2020 y su presidente ejecutivo, José Galdames, cargó la responsabilidad de tomar decisiones en los equipos denominados grandes.

"No quieren tomar decisiones porque tienen compromisos con sus equipos y patrocinadores. Al no continuar con esos patrocinios, ellos son los que pierden. Marathón no se quiere unir y no entiendo la razón", declaró el directivo en diálogo con el programa Cinco Deportivo.

Y agregó: "No tapemos el sol con un dedo, estos equipos grandes que ustedes ya saben quiénes son, son los mismos dueños de las empresas. Quienes salen perdiendo son ellos mismos".

Más equipos

"La Liga no es creativa, no toma decisiones. Nosotros necesitamos que se tome una decisión. Equipos como el Vida estarán en el campeonato hasta que el equipo soporte con fondos. Si la Liga va a pagar los otros meses, esperaremos", concluyó Galdames.