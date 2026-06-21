Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, afirmó que la selección saudí puede sorprender a España, como ya hizo contra Argentina en el Mundial 2022.

Así lo afirmó pocas horas antes del duelo de la segunda jornada del Mundial.

Pese a la superioridad de España, declaró al diario Marca: «España es una potencia con identidad propia, jugadores excepcionales y un estilo respetado. Pero nuestro proyecto está aquí para medirse con los mejores, no para buscar partidos fáciles».

Y añadió: «Sentimos un gran respeto por España, pero respeto no es miedo. Las expectativas son ahora más altas porque el fútbol saudí es más fuerte que nunca. Contamos con jugadores experimentados y jóvenes; unos han competido al máximo nivel en Asia y otros se enfrentan a estrellas mundiales cada semana en la liga saudí. Nuestra misión es mostrar disciplina, valentía y juego en equipo, y demostrar a la afición española que el fútbol saudí avanza con ambición».

Sobre la posibilidad de repetir la sorpresa ante Argentina en 2022, afirmó: «En el fútbol todo es posible, y por eso el Mundial es tan especial. La victoria sobre Argentina ya es historia, nos dio un momento inolvidable, pero debemos mirar al futuro: el fútbol saudí sigue creciendo y la Liga Profesional mejora cada día.

Además, nuestros futbolistas se entrenan y compiten cada semana contra jugadores del Mundial, de la Liga de Campeones y algunos de los mejores del mundo, lo que eleva el nivel día a día. Paralelamente, el sistema se ha fortalecido: se espera que los jóvenes inscritos pasen de 18 000 en 2023 a 50 000 en 2026. Además, las categorías inferiores han pasado de 10 a 13 grupos de edad, incluyendo a niños desde los 5 años, y los entrenadores han aumentado de 700 a más de 6.000.

Concluyó: «Por todo ello, sí, Arabia Saudí puede sorprender de nuevo en el Mundial; pero aspiramos a que el mundo vea una nación futbolística que crece cada año».