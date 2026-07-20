Presidente de la CONMEBOL: El Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones.

Hasta 1982 había 16 equipos, luego 32 desde 1998 y 48 en 2026.

Domínguez confirmó en redes que el Mundial 2030 tendrá 64 equipos para celebrar el centenario del torneo.

Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán algunos encuentros, mientras que el resto se disputará en Marruecos, Portugal y España.

Esta ampliación afectará de forma inevitable al sistema de clasificación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había insinuado esta idea y anunció que la estudiarán tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Infantino declaró: «Al organizar el Mundial, debemos hacerlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica, sino para todos, para que cada país pueda soñar con participar».



