Presidente de la Comisión de Árbitros de España: «El Real Madrid ha moderado sus críticas hacia nosotros... y la última decisión no es la causa»

Ferran Soto, presidente de la Comisión de Árbitros de España, habló sobre las críticas del canal oficial del Real Madrid al arbitraje y confirmó que mantienen diálogo con el club.

Preguntado por si se han adoptado medidas para proteger a los árbitros de los ataques del canal, Soto respondió en una entrevista con la emisora española «Cadena SER»: «La verdad es que no veo el canal del Real Madrid».

Al preguntarle por la difusión de esos vídeos y su impacto, añadió: «Creo que la intensidad ha disminuido mucho».

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Sobre si esta caída se debe a la nueva norma que oculta la identidad del árbitro hasta horas antes del partido, Soto añadió: «Eso es fácil: pueden preparar 20 vídeos con antelación, y eso no cuesta mucho... La intensidad ha bajado».

Sobre la relación con el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, el presidente de la Comisión de Árbitros dijo: «La relación es buena... Normalmente hablo con Butragueño, no con Florentino».

Añadió que la comisión actuará si detecta algún vídeo delictivo y recordó que las críticas provienen de varios medios, no solo de uno.