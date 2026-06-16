Presentación de Rúben Amorim en el AC Milan: «Su filosofía encaja a la perfección con nuestra visión»

Rúben Amorim fue presentado el martes como nuevo entrenador del AC Milan. Firmó hasta 2028 y debe devolver al equipo a la Liga de Campeones. «Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo».

El Milan vivió un día nefasto en la última jornada de la pasada Serie A: perdió contra el Cagliari, mientras Como y AS Roma ganaron, y quedó fuera de la Champions.

Tras el tropiezo, el club destituyó a Massimiliano Allegri, al director general Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale, de RedBird, se mantuvo en su cargo y celebró la llegada de Amorim.

«Llevamos años siguiendo a Rúben», explica en los canales oficiales del Milan. «Su etapa en el Sporting de Portugal fue extraordinariamente impresionante y refleja el estilo de juego que tenemos en mente».

«Es uno de los entrenadores más preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso y con una identidad futbolística moderna basada en la posesión dominante, la presión alta y un enfoque táctico claro».

«Rúben cree en un fútbol ofensivo, con presión alta y transiciones rápidas que generan más goles. Su filosofía encaja a la perfección con nuestra visión, al igual que sus cualidades de liderazgo y su capacidad para desarrollar jugadores».

«Confiamos en Rúben y estamos encantados de darle la bienvenida al club», afirmó Cardinale. Su estilo ofensivo contrasta con el fútbol más pragmático de Allegri.

Amorim afirma estar encantado. «Hay ambiciones que te acompañan durante toda tu carrera, y entrenar al AC Milan siempre ha sido una de las mías. Sé perfectamente lo que significa este club: historia, prestigio y una afición extraordinaria en todo el mundo».

«Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo, plenamente consciente de lo que representan estos colores. Estoy deseando empezar y vivir cada día la pasión que mueve al AC Milan», afirma Amorim, quien debutará como entrenador tras dejar el Manchester United en enero.