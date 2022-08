Presentación de Erick Pulgar con el Flamengo: cuándo es, fecha, día, hora, dónde es y rueda de prensa en directo

El chileno fue presentado oficialmente como refuerzo del Mengão en el Ninho do Urubu y se refirió a las críticas de los hinchas por su contratación.

Erick Pulgar fue presentado oficialmente esta jornada como flamante incorporación del Flamengo, club al que arribó hasta diciembre de 2025 y en el que portará el dorsal número 5 para sus próximos desafíos en la competencia local y en la Copa Libertadores.

El mediocampista chileno regresó a Sudamérica luego de sus pasos por el Bologna y Fiorentina, en la Serie A, y una discreta estadía en el fútbol otomano defendiendo al Galatasaray (cedido por el cuadro Viola) sumándose así a su compatriota Arturo Vidal.

El pasado viernes 29 julio fue anunciado por el Rubro-Negro y ese mismo día quedó a disposición del técnico Dorival Júnior a la espera de su estreno, el que se podría dar frente a Sao Paulo este sábado por la vigésima primera fecha del Brasileirao.

Cabe destacar, eso sí, que ya se encuentra entrenando a la par de sus compañeros en Ninho do Urubu, el centro de entrenamientos del Fla, mismo lugar donde ofreció una rueda de prensa a las 11:00 de Chile (12:00 de Brasil) la que se pudo seguir a través de FlaTV+ y por los canales oficiales del club.

En la instancia, el nacido en Antofagasta aseguró que conversó con el 'King' y Mauricio Isla antes de tomar la decisión de enrolarse en las filas del conjunto de Río de Janeiro, pero además habló sobre la competencia con el ex Inter de Milán en el puesto.

"Hay muy buenos jugadores en el mediocampo. Desde que llegué, siendo que tenemos el mismo rol en el campo, se nota una vibra muy positiva y una pelea de puesto muy sana. Tenemos mucha calidad en el mediocampo y para eso nos ayudamos. Para mejorar", expresó.

En la misma línea, elogió a su compañero en el combinado nacional quien ya comenzó a dejar su sello en el fútbol brasileño. "Vengo jugando con él muchos partidos en Selección, es un honor compartir en La Roja y en el día a día será mucho mejor. Espero seguir aprendiendo de él", dijo. "Cuando supe que todo iba avanzando bien hablé con Arturo. Me comentó que había un muy buen grupo y una gran hinchada. Mauricio Isla me comentó lo mismo y todo lo que me dijeron era real. Me encontré con ese gran grupo", añadió.

Por otra parte, se refirió a las críticas de algunos hinchas rojinegros por su contratación tras un confuso incidente en su parcela en Calera de Tango. "No tengo miedo a nada y voy a tratar de revertir todo lo que piensan de mí. Lo haré en el campo, que es donde tengo que demostrar", lanzó. Y ante la pregunta sobre la denuncia de abuso sexual a la cual se le vinculó, comentó: "Sobre mi vida fuera del fútbol hablo muy poco, todo lo que me sucedió en su momento ya está cerrado. Ahora estoy disfrutando aquí en Flamengo. No recibo preguntas fuera del fútbol".

Finalmente, el ex Universidad Católica trazó sus objetivos con su nueva institución. “Como dijo Arturo, la ambición de querer ganar, ya sea el torneo nacional, Libertadores o la copa que se juegue. Eso siempre será un sueño y una meta por cumplir (...) Varios jugadores brasileños con los que estuve, me comentaron bien del club y sobre todo de la torcida de Flamengo. Eso te da ganas de sentir esa presión, de jugar con todo ese público a favor”, cerró.