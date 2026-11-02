El sindicato internacional de futbolistas profesionales «FIFPRO» anunció una lista de 26 jugadores nominados a formar parte del once ideal de 2026.

Según el sitio oficial de la FIFPRO, 19.806 futbolistas profesionales de 73 países votaron para elegir el once del año.

El once ideal mundial es el único premio futbolístico a nivel global cuyos ganadores se deciden exclusivamente mediante la votación de los jugadores profesionales.

La lista final de nominados al once ideal masculino incluye a 26 jugadores que obtuvieron el mayor número de votos de sus compañeros, en reconocimiento a su rendimiento durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambos días incluidos.

Para competir se exige que el jugador haya disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Los 11 jugadores que obtengan el mayor número de votos en sus respectivas posiciones serán elegidos para integrar el once ideal masculino, que se dará a conocer el lunes 9 de noviembre a través de las plataformas digitales del sindicato internacional de futbolistas profesionales.

El once ideal estará compuesto por un portero, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros, aquellos que hayan recibido el mayor número de votos.

El undécimo puesto se otorgará a un jugador de las posiciones de campo que no haya asegurado su lugar dentro de las categorías anteriores, pero que haya obtenido el mayor número de votos entre los jugadores restantes.

La lista final de nominados durante 2026 quedó de la siguiente manera:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) - Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina) - David Raya (Arsenal, España).

Defensas: Pau Cubarsí (Barcelona, España) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España) - Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos) - Gabriel (Arsenal, Brasil) - Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) - Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal) - William Saliba (Arsenal, Francia) - Dayot Upamecano (Bayern de Múnich, Francia).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) - Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina) - Pedri (Barcelona, España) - Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) - Rodri (Manchester City/Barcelona, España) - Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega) - Harry Kane (Bayern de Múnich, Inglaterra) - Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia) - Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Michael Olise (Bayern de Múnich, Francia) - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) - Lamine Yamal (Barcelona, España).