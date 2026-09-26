España presentará una candidatura para acoger la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, en el marco de las gestiones de la Real Federación Española de Fútbol para reforzar la presencia del país como anfitrión de las grandes competiciones y eventos futbolísticos.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, declaró en la zona mixta del estadio de Wembley, tras la victoria ante Inglaterra (3-2) el sábado por la noche, que su país presentará su candidatura para acoger las semifinales y la final, explicando que la candidatura incluye los estadios Santiago Bernabéu, en Madrid, y José Zorrilla, en Valladolid.

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El paso se produce en un momento en el que España sigue reforzando su presencia en la organización de los principales eventos futbolísticos, ya que el país acoge, junto a Marruecos y Portugal, la Copa del Mundo de 2030, que también contará con la celebración de 3 partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El Santiago Bernabéu es uno de los estadios más destacados entre los candidatos para acoger el partido final del Mundial de 2030, en vista de la firme intención de la parte española de disputar la final en su territorio.

En declaraciones a la emisora española "Onda Cero", antes del enfrentamiento entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA, Louzán dijo que su país "carga con el peso" del torneo con sus 11 ciudades anfitrionas, y añadió: "Todo comenzó en la península ibérica, y allí debe terminar, con ese gran partido final en España".

Por su parte, Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, anunció el pasado septiembre que la final del Mundial se disputará en el nuevo estadio Hassan II, que se está construyendo con un aforo previsto de 115.000 espectadores.

No obstante, la FIFA no ha decidido todavía el estadio que acogerá la final del próximo Mundial.

El estadio Spotify Camp Nou, propiedad del Barcelona, obtuvo por su parte la sede de la final de la Liga de Campeones de 2029, por decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA.



