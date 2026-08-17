La Lazio protagonizó este domingo una enorme humillación en la Coppa Italia. En su propio estadio, el equipo romano cayó por 0-2 ante el Mantova, que compite en la Serie B. Los medios italianos fueron duros después del partido con, entre otros, los titulares Danilho Doekhi y Kenneth Taylor.

Así, para la Lazio ya salió mal en la primera ronda del torneo copero italiano. A un cuarto de hora del final, Francesco Ruocco puso el 0-1 en el marcador. Ya en lo más profundo del tiempo de descuento, Ismael Cajazzo hizo también el 0-2.

Corriere dello Sport le da a Doekhi un 4,5 por su actuación. “En el gol perdió de vista a Ruocco. También entra constantemente en problemas cuando le presionan en juego abierto”, es la explicación.

Al Taylor, el diario deportivo le da un 5. “Todavía no está en plena forma y a veces parece estar desorientado en el centro del campo. En el tiempo de descuento falló ante la portería, algo que no va con él.”

El diario italiano Leggo también vio que Doekhi tuvo dificultades, entre otros, con Ruocco. “Sigue pareciendo falto de ritmo. En juego abierto le cuesta confiar en su experiencia y perdió de vista a Ruocco de forma ingenua”, señala el periódico.

Sobre Taylor, Leggo escribe: “Apenas participó en el juego de la Biancoceleste e intentó deambular por todo el centro del campo, pero sin mucho éxito.”

Por último, Il Messaggero también le da un 4,5 a Doekhi. “El defensa no se siente cómodo en este equipo. Intentó dejarse ver en el área del rival, pero esa no es en absoluto su tarea.”

Taylor recibe un 5 del mismo medio. “Parece jugar como si le obligaran, no parece tener una verdadera motivación. Es uno de los mejores jugadores de este equipo, pero físicamente no está en plena forma. Y eso también se nota. En el tiempo de descuento la Lazio podría haber marcado, pero a Taylor le faltó visión.”