¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Traducido por

Preocupación por la estrella del Bayern: Konrad Laimer, sustituido pronto por lesión en una dura prueba

Bundesliga
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart

El penúltimo amistoso de los muniqueses en la tarde del sábado contra el RB Leipzig comenzó con un momento de shock. Para el lateral derecho Laimer, todo terminó después de solo unos minutos.

En un duelo, el internacional austríaco se lesionó aparentemente en la pierna derecha. A partir de las imágenes no se pudo determinar con certeza si el austríaco tenía afectada la rodilla, el muslo o ambas cosas.

Sin embargo, Laimer parecía tener fuertes dolores, abandonó el campo apoyado por dos asistentes del Bayern de Múnich y fue vendado de inmediato.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


El entrenador Vincent Kompany sustituyó al jugador de 29 años en el minuto 9 por Sacha Boey, que todavía debe abandonar el conjunto muniqués en este periodo de traspasos.

El duelo con el tercero de la pasada temporada de la Bundesliga es la penúltima prueba del Bayern antes de la Supercopa contra el Borussia Dortmund el sábado de la próxima semana. El martes, el campeón récord alemán todavía se enfrenta al equipo de Segunda 1. FC Heidenheim.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha

Competición

Partido

Martes, 18 de agosto (18.00 horas)

Partido amistoso

1. FC Heidenheim vs. Bayern de Múnich

Sábado, 22 de agosto (20.30 horas)

Supercopa de la DFL

Borussia Dortmund vs. Bayern de Múnich

Viernes, 28 de agosto (20.30 horas)

Bundesliga

Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart

Miércoles, 2 de septiembre (20.45 horas)

Copa de Alemania

VfL Osnabrück vs. Bayern de Múnich

Sábado, 5 de septiembre (18.30 horas)

Bundesliga

FC Schalke vs. Bayern de Múnich

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google