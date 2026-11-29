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Frenkie de Jong tuvo que retirarse lesionado este domingo por la tarde con el FC Barcelona. El centrocampista de 29 años fue sustituido tras un momento llamativo en la segunda parte del partido a domicilio ante el Deportivo de La Coruña. El entrenador Hansi Flick ya ha dado una actualización sobre su estado.

El Barcelona parecía encaminado hacia una victoria relativamente cómoda en el Estadio Riazor. Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha habían dado a los visitantes una ventaja de 1-3, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang había marcado para el equipo local.

Sin embargo, en el minuto 65 llegaron los problemas para De Jong. Tras una acción aparentemente inofensiva, el internacional neerlandés se sentó de repente en el césped cuando el balón no estaba cerca de él.

De Jong se levantó enseguida, pero pronto dejó claro que no podía continuar. El centrocampista pidió el cambio y abandonó el terreno de juego con una ligera cojera.

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«Otra vez no», reaccionó el comentarista Richard van Iterson en Ziggo Sport al ver las imágenes de De Jong. «Hay que tener cuidado con lo que se dice, por supuesto, pero se sentó un momento, se levantó y ya no parecía estar del todo bien».

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Flick dio entrada entonces a Andreas Christensen y Jules Koundé, mientras que, además de De Jong, Eric García también fue sustituido. El excentrocampista del Ajax, que poco antes había pasado del centro del campo al eje de la defensa, se dirigió al vestuario poco después de salir del terreno de juego.

«Frenkie de Jong tiene molestias en el gemelo. Creo que se ha vuelto a lesionar, sí», declaró Flick a la prensa española tras el partido. «Es un jugador fantástico y estábamos contentos de tenerlo de vuelta, pero ahora tendremos que esperar».

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Una nueva lesión sería una noticia especialmente mala para De Jong, que esta temporada ya pasó varios meses de baja. Tras el Mundial, el centrocampista sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego más de tres meses.

Como consecuencia de aquella lesión de rodilla, De Jong se perdió un total de catorce partidos con el Barcelona y la selección de Países Bajos. Durante el último parón de selecciones, el internacional, que suma 71 partidos con su selección, sufrió además una leve lesión de cadera que le impidió disputar el encuentro ante Alemania, que terminó con una derrota por 5-0.