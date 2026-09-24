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¿Preocupación o calma? Al descubierto la postura del Real Madrid tras las primeras lesiones del parón internacional

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Konaté abandona la concentración de Francia por un "esguince leve" en la rodilla

Reinó la tranquilidad en el Real Madrid respecto a la lesión de Ibrahima Konaté, después de que el defensa de la selección francesa abandonara la concentración de "Les Bleus" por un leve esguince en la rodilla derecha, en un momento en el que el club blanco se prepara para realizar pruebas adicionales con el fin de conocer con precisión su estado.

La lesión de Konaté había generado cierta preocupación en el Real Madrid, pero esta se disipó rápidamente, después de que el jugador se sometiera a pruebas con el cuerpo médico de la selección francesa, que mantuvo un contacto permanente con el club español para informarle de la evolución de su estado, según el diario español "Mundo Deportivo".

Los responsables de la selección francesa decidieron no arriesgar al defensa, pese a que la lesión fue calificada como leve, por lo que abandonó la concentración y regresó a la capital española para continuar con su proceso de recuperación.

El Real Madrid obtuvo los detalles del estado físico de Konaté al instante, mientras que el jugador se someterá a nuevas pruebas en el club para determinar el alcance de la lesión de la rodilla y la duración de su posible ausencia.

Pese a ello, no reina un estado de inquietud en el Real Madrid, ya que las estimaciones actuales no descartan la posibilidad de que Konaté llegue al partido contra el Villarreal el próximo 10 de octubre en el estadio "Santiago Bernabéu".

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La fecha del regreso del defensa francés sigue ligada a la evolución de su rodilla durante los próximos días, a la espera de los resultados de las nuevas pruebas y de determinar su grado de disponibilidad para participar.

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