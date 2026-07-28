La dupla argentina formada por Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, y Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, recurrió a equipos de seguridad privada para proteger sus viviendas en el noroeste de Inglaterra, tras el encendido enfrentamiento que midió a las selecciones de Argentina e Inglaterra en las fases finales de la Copa del Mundo, y que terminó con la victoria de los compañeros de la estrella Lionel Messi por (2-1) en las semifinales.

Esta medida preventiva se llevó a cabo con la presencia de agentes de seguridad privada durante dos días completos alrededor de las dos residencias de los jugadores, en medio del aumento de los sentimientos de ira y tensión tras la eliminación de la selección inglesa; especialmente después de que Martínez apareciera levantando una pancarta en la que se leía «Las Islas Malvinas son argentinas» durante las celebraciones por la victoria, junto a Mac Allister y los jugadores Cristian Romero y Juan Lo Celso, unos festejos que provocaron una amplia polémica.

Las autoridades no registraron ningún intento de agresión o de daño a las propiedades de Martínez o Mac Allister, según el diario británico «The Sun», y también se supo que la directiva del Manchester United no intervino en los arreglos de seguridad privada a los que recurrió su defensa de forma personal, ya que el paso se dio como medida para evitar cualquier reacción de ira, similar a lo ocurrido anteriormente con la vandalización de murales de jugadores ingleses tras anteriores decepciones futbolísticas.

A pesar de estas tensiones, Martínez goza de una arrolladora popularidad entre la afición del Manchester United desde su incorporación al equipo en el verano de 2022, pues los aficionados de «Old Trafford» se han acostumbrado a corear «Argentina» como muestra de su apoyo a los jugadores argentinos a lo largo de las décadas, el mismo apoyo que recibió anteriormente Mac Allister por parte de la afición del Brighton tras su coronación en el Mundial 2022.