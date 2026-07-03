Preocupación en el Feyenoord tras la aparente grave lesión de rodilla de Jordan Bos

Jordan Bos se lesionó durante el partido eliminatorio entre Australia y Egipto. El jugador del Feyenoord quedó tendido en el césped tras una entrada de un rival que impactó su pierna de apoyo.

El lateral arrancó fuerte: tras una buena internada, casi marcó, pero Rami Rabia le bloqueó el remate con una entrada.

Poco después, un tiro libre mal despejado permitió que Emam Ashour marcara el 0-1.

Tras el gol, Egipto se hizo dueño del partido y Australia se fue acorralando. Justo antes del descanso, llegó el golpe para Bos.

El defensa del Feyenoord controló el balón en el área, se deshizo de Mostafa Zizo y, cuando Rabia entró al cruce, cayó mal y se quedó tendido con dolor.

La repetición mostró que el defensa egipcio resbaló sobre la pierna de Bos, clavada en el suelo, y su rodilla recibió un fuerte golpe. El jugador se llevó la mano a la articulación dolorida.

El equipo médico lo trasladó a los vestuarios y se espera que la lesión no sea grave.