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El Bayern de Múnich recibió noticias preocupantes durante su enfrentamiento ante el Colonia, el viernes por la noche, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga.

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Todo ello se produjo después de que el delantero inglés Harry Kane sufriera una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego de forma prematura, al tiempo que su compañero francés Michael Olise padecía un problema físico que requirió la intervención de los servicios médicos en la primera parte y, después, su sustitución en el descanso.

En el minuto 15 del encuentro, Kane recibió una dura entrada del defensor del Colonia Joel Schmied dentro del área, cuando el atacante inglés intentaba llegar a un centro, y cayó al césped con dolores en el tobillo, ante la evidente preocupación de los jugadores del conjunto bávaro.

El capitán de la selección inglesa trató de seguir en el partido tras recibir los primeros auxilios, pero el dolor se lo impidió, por lo que el técnico belga Vincent Kompany se vio obligado a realizar un cambio de emergencia en el minuto 20, con la entrada de Tom Bischof en su lugar.

La forma en que se marchó Kane no resultó tranquilizadora para el cuerpo técnico del Bayern de Múnich, sobre todo porque el jugador tuvo que abandonar el campo después de intentar seguir jugando, lo que abre la puerta a una posible ausencia en los próximos partidos, a la espera de lo que revelen las pruebas médicas sobre la naturaleza de la lesión y su gravedad.

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En otro contratiempo durante la primera parte, el extremo francés Michael Olise necesitó la atención de los servicios médicos tras quejarse de un problema físico, lo que aumentó la inquietud en el seno del conjunto bávaro, dada la gran importancia del jugador en el sistema ofensivo de Kompany.

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Olise fue uno de los pilares en los que se apoyó el técnico belga en el once inicial, junto a Kane, ya que el Bayern de Múnich confía en su capacidad para generar ocasiones y moverse entre líneas, además de su aportación goleadora en la presente temporada.

Pese a la preocupación que generó el problema físico del futbolista francés, este pudo seguir participando en el encuentro, antes de que Kompany decidiera retirarlo en el descanso.

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Estas novedades llegan en un momento delicado para el Bayern de Múnich, que ya sufre varias bajas importantes, pues no puede contar con varios de sus jugadores por lesión, entre ellos Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismael Saibari.

La salida de Kane complica aún más la situación de Kompany, teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña el delantero inglés en la línea de ataque, tanto en la faceta goleadora como a la hora de enlazar el juego y generar espacios para sus compañeros.

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Asimismo, cualquier posible ausencia de Olise supondría un motivo de preocupación adicional para el cuerpo técnico, dadas las cualidades técnicas y la habilidad del futbolista francés, que lo convierten en una de las principales claves ofensivas del equipo.

El Bayern de Múnich espera conocer el estado físico de ambos jugadores, especialmente el de Kane, cuyas pruebas posteriores determinarán el alcance de la lesión y el tiempo que podría permanecer alejado de los terrenos de juego, en un momento en el que el equipo busca mantenerse a punto para los próximos compromisos.