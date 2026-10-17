La pelea por el premio al mejor jugador de Asia se ha encendido entre Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal saudí, y Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli, después de que la balanza comenzara a inclinarse hacia el segundo en numerosas opiniones de los medios y de la afición, en medio de amplios debates en la plataforma "X" que no se limitaron a los seguidores de ambos clubes, sino que se extendieron a exestrellas y periodistas que manifestaron su apoyo al delantero del Al Ahli en la carrera por el galardón continental.

Y pese a que Al Dawsari cuenta con un historial excepcional, tras haber sido coronado con el premio dos veces, en 2022 y 2025, los logros de Al Buraikan en el último periodo lo han convertido en un rival de peso por el título, especialmente después de su contribución a la conquista por parte del Al Ahli de la Champions League Élite de Asia por segunda vez consecutiva, además de su destacada actuación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo, que terminó como máximo goleador con tres tantos.

Saud Kariri elige a Al Buraikan, aunque desea la coronación de Al Dawsari

Saud Kariri, exjugador del Al Hilal, fue uno de los nombres más destacados en inclinar la balanza hacia el delantero del Al Ahli, al afirmar que la coronación de Al Dawsari sería un cierre ideal para su carrera, aunque considera que los criterios de valoración otorgan ventaja a Al Buraikan en la competencia actual.

Kariri declaró, durante su aparición en la red de canales "Thmanyah": "Creo que el hecho de que Salem Al Dawsari obtenga el premio sería el mejor final para su carrera, pero en función de los números y de los criterios relativos a la temporada pasada y a esta temporada, veo que Firas Al Buraikan merece el premio".

Las declaraciones de Kariri adquieren una relevancia especial porque proceden de uno de los nombres vinculados al Al Hilal, ya que separó la posición de Al Dawsari y sus logros anteriores de la valoración de lo que han ofrecido los candidatos durante el periodo de competencia, al considerar que los números y los criterios son los que deben decidir la identidad del ganador.

Abdullah Falatah: este es el momento de Firas Al Buraikan

Por su parte, el periodista Abdullah Falatah anunció su apoyo explícito al delantero del Al Ahli, al asegurar que su voto irá para Al Buraikan, y expresó su deseo de ver a un nuevo jugador saudí añadir su nombre al registro de ganadores del premio asiático.

Falatah dijo, a través de la red de canales "Thmanyah": "Mi voto en el premio al mejor jugador asiático va para Firas Al Buraikan y tengo mis razones, y para que aumente el número de jugadores saudíes que han logrado este premio; considero que Firas es el más merecedor de conseguirlo y este es el momento de Firas".

Las palabras de Falatah reflejan otra faceta de la competencia, pues su apoyo a Al Buraikan no se relaciona únicamente con lo que el jugador ha ofrecido con el Al Ahli y con la selección, sino también con su deseo de ampliar la lista de estrellas saudíes coronadas con el galardón, después de que Al Dawsari ya lo haya conquistado dos veces.

Al Sahlawi y Al Shamrani se suman a la lista de apoyos

A su vez, Mohammed Al Sahlawi, exdelantero de la selección saudí, expresó su deseo de que Al Buraikan gane el premio durante su aparición en el programa "Nadina", y señaló que Al Dawsari ya lo había conquistado anteriormente y que la ocasión podría ser propicia para conceder ese reconocimiento al delantero del Al Ahli.

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Al Sahlawi dijo: "Salem Al Dawsari ya fue coronado anteriormente con el premio al mejor jugador, y espero que esta vez lo consiga Firas".

También Nasser Al Shamrani, exestrella del fútbol saudí, manifestó su previsión de que Al Buraikan se corone con el premio durante su aparición en el programa "Dawrina Ghair", sumándose así a la lista de nombres que inclinan la balanza hacia el delantero del Al Ahli en la carrera por el galardón, mientras continúa el debate sobre el derecho de cada jugador a la coronación.

Entre los números, los logros y las opiniones de los medios, Al Buraikan se ha convertido en un rival con fuerte presencia frente a Al Dawsari, después de haber recibido el respaldo de varios nombres prominentes del ámbito deportivo saudí.





Y con la fecha del anuncio del ganador cada vez más cerca, la decisión final sigue ligada a los criterios del premio y a la valoración del rendimiento de los candidatos durante el periodo correspondiente, mientras continúa la pelea entre el capitán del Al Hilal, que aspira a un tercer logro, y el delantero del Al Ahli, que busca escribir su nombre por primera vez en el registro de ganadores.