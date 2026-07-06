La FIFA anuló la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá jugar contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. La decisión, tras la intervención del presidente Donald Trump, ha generado duras críticas internacionales y se ha calificado de «farsa», y «corrupción futbolística».

El periódico belga «Het Nieuwsblad» habló de «farsa muy grave», y el británico «Daily Mail» fue más duro: «Trump e Infantino están arrastrando al fútbol a un lodazal de corrupción».

Trump agradeció públicamente a la FIFA.

Por primera vez en un Mundial, el presidente anfitrión intervino en una decisión arbitral: agradeció a la FIFA por «hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia», lo que provocó indignación en el mundo deportivo.

Balogun había visto la roja en un partido previo y debía cumplir sanción, pero la FIFA revocó la medida de forma inesperada.

Bélgica respondió con un comunicado oficial.

La decisión enfureció a la selección belga, que emitió un comunicado condenando el «escándalo» y amenazando con acciones legales, al considerar que «afecta a la imparcialidad de la competición y socava la credibilidad del torneo».

La indignación se extendió a numerosos medios internacionales. El británico «Daily Star» afirmó que el indulto a Balagoun «dejó atónita a Bélgica» y lo calificó de «peligroso precedente que amenaza el futuro del fútbol».

Un raro consenso internacional condenó la decisión.

Incluso la prensa francesa coincidió con la belga: «Le Parisien» habló de «una gran ventaja para Estados Unidos a costa de la imparcialidad de la competición», sugiriendo una intervención política.

La noticia acaparó los titulares internacionales antes del esperado duelo entre Estados Unidos y Bélgica, y alimentó las dudas sobre la influencia política en las decisiones arbitrales de la FIFA.

Crisis de confianza en la FIFA

La medida golpea de nuevo la credibilidad de la FIFA, cuestionada por la transparencia de sus decisiones, sobre todo al celebrarse el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, lo que aviva los temores de injerencia política en lo deportivo.