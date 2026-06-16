La decisión de Luis de la Fuente, seleccionador español, de situar a Gavi en la banda izquierda contra Cabo Verde en el debut mundialista ha generado polémica, pues muchos creen que no es su posición natural.

Según el diario AS, el cambio de posición convirtió a Gavi en uno de los jugadores que menos tocó el balón, pese a su intensa labor defensiva, y lo hizo parecer “más un centrocampista que un extremo”.

De la Fuente lo justificó tras el partido: alineó a Gavi en la banda para «crear superioridad numérica en el centro del campo y abrir espacios», y destacó que en la primera parte «triunfamos gracias a los movimientos de Cucurella y Yurenti». Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a muchos comentaristas.

En la «Cadena SER», Miguel Martín Talavera lo tachó de «el peor partido del seleccionador, tanto en decisiones como en declaraciones», y Dani Garido, en «El Larguero», afirmó que «colocar a Gavi en la banda desequilibró al equipo», y añadió que «Jeremi Pino era la opción más adecuada».

Álvaro Benito añadió que «Gavi no aporta la profundidad necesaria en esa posición», recordando que «Flick ya lo probó antes en el Barcelona y tampoco funcionó».

En la Cadena Cope, Manolo Lama la tachó de «incomprensible» y añadió que «la ausencia de extremos auténticos ha privado a la selección española de profundidad ofensiva».

Aunque las críticas apuntaron más a las decisiones tácticas del seleccionador que al rendimiento del propio Gavi, el centrocampista del Barcelona quedó en el ojo del huracán.

En los 71 minutos que jugó, ganó 7 duelos, hizo 4 acciones defensivas y completó 26 de 30 pases (87 % de acierto).

Ahora todas las miradas están puestas en De la Fuente para ver si modifica la alineación en los próximos partidos.