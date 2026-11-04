La Confederación Africana de Fútbol (CAF) reveló la lista de jugadores nominados a competir por el premio al mejor jugador dentro de África en 2026, que contó con una notable presencia árabe gracias a siete futbolistas de Egipto, Marruecos, Argelia y Sudán.

La lista incluyó al dúo egipcio formado por Mohamed Shehata, centrocampista del Zamalek, y Mahmoud Hassan Trezeguet, exjugador del Al Ahly y actualmente en el Riyadh saudí, además de tres futbolistas marroquíes: Mohamed Rabie Hrimat, exjugador del Jaish Al Malaki y actualmente en el Al Shamal catarí; Mounir Chouaïr, jugador del Renacimiento de Berkane; y Soufiane El Moudane, jugador del Olympique de Safí.

La lista también contó con la presencia de los argelinos Abdenour Belhocini, jugador del Chabab Belouizdad, y Ahmed Khaldi, jugador del USM Argel, en una competición que reúne a diez de las principales estrellas del continente.

La nómina de árabes se completó con Abderraouf Yagoub, jugador del Al Hilal sudanés.

Juliso Mudau, jugador del Mamelodi Sundowns sudafricano, es el único aspirante no árabe de esta lista.