Premio al mejor jugador de Asia: feroz competencia entre Salem Al Dawsari y Firas Al Buraikan

Todas las miradas apuntan a la capital tailandesa, Bangkok, que acoge la gala de los premios de la Confederación Asiática de Fútbol de 2026, en medio de una llamativa competencia saudí por el galardón al mejor jugador del continente, después de que la dupla formada por Salem Al Dawsari y Firas Al Buraikan entrara en una fuerte carrera junto al iraní Alireza Beiranvand, con la aspiración de lograr un nuevo logro para el fútbol saudí.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció la lista definitiva de nominados a sus premios anuales, con la gala prevista para el próximo 19 de noviembre, dando inicio a la etapa de expectación sobre la identidad de los ganadores en los distintos premios individuales, y en primer lugar el de mejor jugador de Asia, que cuenta con una destacada presencia saudí con la estrella del Al Hilal y capitán de la selección, Salem Al Dawsari, y el delantero del Al Ahli, Firas Al Buraikan.

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Salem Al Dawsari busca escribir un nuevo capítulo en su trayectoria continental, después de haber ganado anteriormente el premio al mejor jugador de Asia en 2022 y 2025, lo que lo convierte en candidato a lograr una gesta histórica al conquistarlo por tercera vez. El capitán del Al Hilal afronta la competencia impulsado por su estatus entre las figuras más destacadas del fútbol saudí y por el nivel llamativo que ha mostrado durante el último periodo.

Al Dawsari firmó una temporada sobresaliente con el Al Hilal, que finalizó la Liga de Arabia Saudí de la temporada 2025-2026 en el segundo puesto sin sufrir ninguna derrota, además de coronarse con la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas por décima vez en su historia, de modo que la estrella saudí mantiene su presencia influyente en los éxitos locales y refuerza sus opciones en la pelea por el premio continental.

En cuanto a Firas Al Buraikan, disputa la carrera al mejor jugador de Asia por primera vez, después de dejar una huella importante con el Al Ahli saudí durante la temporada 2025-2026, y de marcar el gol de la victoria en la final de la Champions League Élite de Asia, contribuyendo a que su equipo se coronara con el título por segunda vez consecutiva.

Este logro otorga al delantero saudí un fuerte impulso en una competencia que incluye nombres con una larga experiencia a nivel continental.

Los logros de Al Buraikan no se limitaron a sus participaciones con el Al Ahli, ya que fue titular en los tres partidos de la selección saudí durante el Mundial 2026, y además contribuyó a que Arabia Saudí conquistara el título de la Copa del Golfo Arábigo, torneo que terminó como máximo goleador con tres tantos, combinando así el brillo con su club y una presencia influyente a nivel de selección, en un año que incluyó etapas importantes en su carrera.

En el otro lado, el iraní Alireza Beiranvand entra en la competencia tras un año con una presencia llamativa tanto a nivel internacional como continental: fue el portero con más participación con la selección de su país en el Mundial 2026 y también ayudó al Tractor a alcanzar los octavos de final de la Champions League de Asia de la temporada 2025-2026.

Esta es la segunda nominación para el guardameta de 34 años, después de haber entrado anteriormente en la lista de candidatos en 2019, completándose así la pugna a tres por uno de los premios individuales más destacados del fútbol asiático.