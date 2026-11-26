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El Leeds United ha asegurado la continuidad a largo plazo de Dominic Calvert-Lewin con una importante renovación de contrato. Tras una sensacional racha goleadora en la Premier League, el delantero internacional con Inglaterra seguirá en Elland Road hasta 2029.

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Renovación pese al interés del Manchester United

Calvert-Lewin ha firmado oficialmente un nuevo contrato con el Leeds United que garantiza su continuidad en el club de la Premier League hasta el verano de 2029. El acuerdo llega tras un periodo de intensas especulaciones sobre su futuro, con el Manchester United entre los clubes que habían mostrado interés en el delantero de 29 años. El club ha confirmado así oficialmente una noticia que se esperaba desde hacía tiempo.

Calvert-Lewin llegó al Leeds como agente libre en el verano de 2025, tras su salida del Everton. El delantero marcó 15 goles en todas las competiciones la pasada temporada y ya suma seis esta campaña, incluido uno en la contundente victoria por 4-1 ante el Chelsea del sábado.

Un regreso a la máxima categoría cargado de goles

Desde su llegada al Leeds, Calvert-Lewin ha marcado 19 goles en la Premier League, más que ningún otro jugador inglés en la competición durante ese periodo. Supera por tres tantos a sus compatriotas más cercanos, Morgan Gibbs-White y Ollie Watkins.

Sus grandes actuaciones con el Leeds también le valieron el regreso a la selección de Inglaterra en marzo. El delantero mantuvo su sitio en las convocatorias de septiembre/octubre y noviembre, aunque finalmente quedó fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial.

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El Leeds afianza su plantilla en Elland Road

El delantero no es el único jugador que se dispone a prolongar su etapa en el Leeds: el centrocampista Ao Tanaka también está cerca de firmar un nuevo acuerdo, según Sky Sports. Se espera que Tanaka, convertido en una pieza fundamental del centro del campo, amplíe también su contrato hasta 2029. El jugador de 28 años ha sido titular en nueve de los 11 partidos de liga del club esta temporada. Con él en el once inicial, el equipo solo ha perdido 10 de los 66 encuentros que ha disputado como titular.

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Estas negociaciones llegan después de un verano ajetreado en el que varios jugadores importantes del primer equipo, entre ellos Ethan Ampadu, Joe Rodon, Jayden Bogle y Brenden Aaronson, firmaron nuevos contratos.

Farke sigue centrado en el terreno de juego

Mientras sus jugadores firman nuevos contratos, el entrenador Daniel Farke se ha mostrado menos dispuesto a hablar de su propia situación contractual. Su actual contrato de cuatro años vence al final de la temporada, pese a que algunas informaciones apuntan a un principio de acuerdo para que el alemán siga en el club hasta 2029. En su última rueda de prensa, Farke evitó rápidamente las preguntas sobre su futuro y prefirió centrarse en los objetivos colectivos del club.

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El Leeds ocupa actualmente la séptima posición en la Premier League, a solo cuatro puntos de los puestos de Champions League. Intentará mantener su lucha por clasificarse para una competición europea cuando reciba al Coventry el sábado, en su próximo partido de liga.

«Soy el entrenador del Leeds United. Ficho jugadores, no entrenadores. Desde que llegué, me enamoré de la gente de aquí y del club», explicó Farke. «Y lo único que me importa es nuestra afición, porque ha sufrido mucho durante mucho tiempo. Quiero darle éxitos. Me importan los jugadores, me importa el personal y así es como trabajo. Creo que esa es también la razón por la que no me gusta hablar en absoluto de mi contrato, porque tengo que dirigir a la gente de aquí. Estoy al frente de los hombres y las mujeres de este club y nadie quiere un líder que hable de su futuro, de sí mismo o de cualquier otra cosa. Y ese tampoco es mi estilo».