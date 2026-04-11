La Premier League engancha desde el primer minuto, aunque solo quieras echar un vistazo. Aunque los derechos están regulados, es útil tener una visión general: ¿quién emite cada partido?, ¿dónde ver la señal simultánea? y ¿cómo acceder de forma fiable al streaming? SPOX recopila aquí los principales recursos.

¿Quién emite los partidos en TV y en streaming?

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La Premier League en TV y streaming: Sky y WOW son los principales proveedores.

A diferencia de la Bundesliga, todos los encuentros se ven en Alemania por Sky. La plataforma de pago ofrece cada partido en directo, ya sea individual o en conferencia. Fuera de casa, puedes seguir los duelos por streaming: a través de Sky Go (con abono) o de forma flexible con WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky retransmite la Carabao Cup. Si quieres ver la Premier League y la Copa de la Liga, este es tu sitio. Así todo es más sencillo.

Consulta toda la información sobre la retransmisión de la Premier League en el marcador en directo de SPOX.

Si prefieres, visita nuestra web: retransmitimos en directo los partidos más destacados y ofrecemos los marcadores.

Multipartido o partido individual: así es una jornada típica de la Premier League.

Según la hora del partido, solo tenéis que elegir entre dos opciones: el encuentro en exclusiva o la conferencia, ideal cuando se juegan varios duelos a la vez. Especialmente los sábados y miércoles, la conferencia es la forma más ágil de seguir la jornada; si un partido se calienta, siempre podéis cambiar de canal.

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Premier League: breve perfil de la competición