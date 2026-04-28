Premier League: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

La Premier League engancha desde el primer minuto, aunque solo quieras asomarte un segundo. Aunque los derechos están claros, conviene tener una visión general: ¿quién emite cada partido?, ¿dónde sigue la señal en simultáneo? y ¿cómo acceder de forma fiable al streaming? Aquí, SPOX recopila los principales recursos.

¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

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La Premier League en TV y streaming: Sky y WOW son los principales proveedores.

A diferencia de la Bundesliga, la Premier se ve completa en Alemania por Sky. Este canal de pago transmite todos los partidos en directo: elegís ver cada uno por separado o en la transmisión conjunta. Si no estáis en casa, podéis seguir los encuentros por streaming mediante Sky Go (con abono) o de forma flexible con WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky también retransmite la Carabao Cup. Si quieres ver la Premier League y la Copa de la Liga, este es tu sitio. Así todo es más sencillo.

Consulta toda la información sobre la retransmisión de la Premier League en el marcador en directo de SPOX.

Si prefieres, visita nuestra web: retransmitimos en directo los partidos más destacados y ofrecemos marcadores en tiempo real.

Multipartido o partido individual: así se vive una jornada típica de la Premier League.

Según la hora del partido, solo tenéis que elegir entre dos opciones: el encuentro en exclusiva o la conferencia, ideal cuando se juegan varios duelos a la vez.

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Premier League: breve perfil de la competición