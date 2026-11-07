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Danny Murphy ha acusado al Manchester City de arrogancia tras su derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest, mientras el inicio de ensueño de la etapa de Enzo Maresca se desmoronaba aún más. A siete victorias consecutivas les han seguido tres derrotas seguidas en la Premier League, y Steve Stone se mostró igual de crítico con una defensa descoordinada que quedó en evidencia una y otra vez en el City Ground.

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Murphy acusa al City de arrogancia en el City Ground

El City viajó el sábado a Nottingham con la esperanza de poner fin a su mala racha, pero cayó por 3-1 ante un Forest que comenzó la jornada en puestos de descenso. Liam Delap marcó dos goles contra su antiguo club, y la forma en que se produjo la derrota llevó a Murphy a cuestionar la mentalidad de los jugadores de Maresca.

«Me pareció que el City estuvo mal en cuanto a mentalidad», declaró Murphy a BBC Sport. «Cometer tantos errores cuando visitas a cualquier equipo de la Premier League ya es grave, pero más aún ante uno que lucha por salvarse y que sabes que va a ir a por ti. Estuvieron imprecisos con el balón y no ganaban los duelos. Incluso diría que probablemente hubo un poco de arrogancia por su parte al comienzo del partido».

Stone señala la falta de coordinación de la línea defensiva del City

Stone, que jugó en el Forest, consideró que los problemas del City iban más allá de los errores individuales que le han costado caro en las últimas semanas. Josko Gvardiol perdió el balón en el gol con el que Jair Cunha abrió el marcador en el minuto 6, pero el exextremo insistió en que la disposición de la defensa de Maresca era la mayor preocupación.

«Antes del partido, todo el mundo hablaba de errores individuales», declaró Stone a BBC Radio 5 Live. «Aparte del primer gol, no se ha tratado de eso. La línea defensiva está descoordinada. Los laterales estaban muy abiertos. Si recuperas el balón rápido y aciertas con el primer pase, puedes superar toda su línea. Hoy han quedado expuestos. El equipo de Oliver Glasner los ha superado con pases una y otra vez».

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Stone, sorprendido por las imprecisiones del City en el centro del campo

Stone admitió que había llegado al City Ground convencido de que el equipo de Maresca ganaría y se mostró sorprendido por la frecuencia con la que perdió la posesión. El City se ha convertido en el segundo equipo de la historia de la máxima categoría inglesa, después del Sheffield Wednesday en la temporada 1904-05, que gana sus siete primeros partidos de una temporada y pierde los tres siguientes.

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«Vine aquí esta noche pensando que el City ganaría; creía que tenía posibilidades», afirmó Stone. «Es un golpe muy duro para ellos. Hay algo que no funciona en la línea de cuatro defensas en estos momentos. Nunca había visto a un equipo del City perder tanto el balón en el centro del campo».

Murphy pide a Maresca que mantenga la misma línea defensiva

El City llega al parón internacional a seis puntos del Arsenal, después de que tanto Gvardiol como Marc Guehi tuvieran que retirarse lesionados en el descanso.

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«Creo que ahora hay que plantearle algunas preguntas importantes al entrenador sobre cómo va a conseguir que el equipo vuelva a la buena senda», dijo Murphy. «Creo que, con el talento que tienen, no va a ser un gran problema. Pero, en defensa, quizá lo mejor sea mantener la misma línea durante un tiempo».