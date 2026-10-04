Preguntaron a Zinédine Zidane por Cristiano Ronaldo: «Siempre he tenido mucho respeto por los jugadores, pero...»

El seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, ha reaccionado a la situación de Cristiano Ronaldo. La superestrella portuguesa abandonó esta semana de forma prematura la selección nacional y es posible que ya haya disputado su último partido internacional. Zidane rindió homenaje este domingo en rueda de prensa a su exdiscípulo, con quien vivió enormes éxitos durante su etapa compartida en el Real Madrid.

Ronaldo se marchó tras una semana tumultuosa. El delantero no estaba contento por no haber tenido minutos ante Noruega, tras lo cual la situación se agravó. Un día antes del duelo con Dinamarca, el seleccionador Jorge Jesus dijo en rueda de prensa no sentir ninguna presión para incluir a Ronaldo, o a cualquier otro jugador, en la alineación por su estatus o darle minutos como suplente.

Ronaldo decidió entonces marcharse en su jet privado y, por tanto, es posible que ya haya jugado su último partido internacional, aunque todavía no se ha hecho oficial y la federación portuguesa de fútbol estaría realizando esfuerzos para que la gloriosa carrera del capitán en la selección nacional (234 partidos, 146 goles, 1 Eurocopa, 2 Ligas de Naciones) no termine de forma amarga.

En cualquier caso, el final de la carrera de Ronaldo se acerca, ya que en febrero cumplirá 42 años. La gran mayoría de sus títulos los ganó en el Real Madrid. Allí conquistó, entre otros, la Champions League en cuatro ocasiones. Tres de esos cuatro títulos europeos los ganó con Zidane como entrenador (2016, 2017, 2018).

«Me ayudó a ganar cosas increíbles», contó Zidane un día antes del duelo con Bélgica. «Creo que debemos reconocer su gran carrera, lo que ha logrado es excepcional. Tuve la suerte de tenerlo bajo mi mando. ¡Chapeau para Cristiano!»

«Siempre he tenido mucho respeto por todos los jugadores, pero aún más por aquellos con los que he trabajado, y en particular por Cristiano, que nos dio muchísimos títulos», afirmó Zidane, que además también fue campeón de España una vez con Ronaldo (2017).

Sin Ronaldo, Portugal ganó 2-4 a Dinamarca. Ahora se prepara para el enfrentamiento de este domingo con Noruega en Oporto. Con Ronaldo en la convocatoria, Portugal ya había ganado también sus dos primeros partidos internacionales de este periodo, ante Noruega (1-2) y Gales (1-0). La Francia de Zidane suma siete puntos en su grupo, tras victorias ante Bélgica (0-1) y Turquía (0-1) y un empate contra Italia (1-1).



