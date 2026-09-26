El seleccionador de Inglaterra lamentó los errores que permitieron a España remontar en el estadio de Wembley, subrayando que "a este nivel, los detalles son importantes".

España venció 3-2 a Inglaterra la noche del sábado en la primera jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, después de que el equipo de Tuchel no lograra mantener la ventaja de 2-1 con la que había terminado la primera parte.

Tuchel explicó el motivo de dejar fuera del once titular a Trent Alexander-Arnold, y afirmó que Inglaterra debe aprovechar lo aprendido antes de enfrentarse a la República Checa en Praga.

Añadió tras el partido, según recogió el sitio español okdiario: "Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero cometimos muchos errores, especialmente en los primeros diez o doce minutos, y en la jugada que llevó al gol del empate".

Tuchel considera que Inglaterra ofreció "una actuación muy buena" en la primera parte y al comienzo de la segunda, e insistió: "Ante un rival así, tienes que aprovechar las medias ocasiones. En el último tercio del campo, nos faltó ejecución y tranquilidad".

El seleccionador de Inglaterra prosiguió: "Queríamos ser nosotros quienes los venciéramos, y sentimos que éramos capaces de hacerlo entre las dos partes, y por nuestra actuación en la segunda parte. Pero perdimos".

Aseguró que la selección de España "estuvo más tranquila y precisa a la hora de convertir nuestros errores en ocasiones concretadas".





¿Un modelo de éxito?

Tuchel rechazó considerar el gol de Gordon como un modelo de la forma de tener éxito de Inglaterra, y dijo: "No, el gol llegó de un contraataque", según publicó el Mirror.

Explicó: "Si quieres llamarlo así, es un robo de balón y una transición fantástica. Marcamos goles espectaculares, y podríamos haber creado más si hubiéramos estado más contundentes en los últimos 20 metros".

Añadió: "El esfuerzo realizado sin balón también forma parte de nuestra identidad, y la osadía y la valentía en el robo de balones en las zonas adelantadas fue excepcional. Creo que robamos unos 12 o 15 balones más que España en su propio campo, pero no logramos transformar un número suficiente de ellos en ocasiones y goles, de lo contrario habríamos ganado el partido".

La ausencia de Trent

Tuchel justificó que Trent Alexander-Arnold permaneciera en el banquillo porque "el partido requería un gran esfuerzo defensivo, por lo que dio prioridad a la velocidad y a la capacidad del lateral elegido para jugar también como central cuando la selección inglesa juega con tres defensas".

Al ser preguntado por Lewis Hall, dijo que no quería arriesgar después de que el jugador se ausentara de los entrenamientos a comienzos de la semana por sentirse incómodo: "Tendrá otras oportunidades, nos quedan tres partidos por delante".

Concluyó al ser preguntado por el próximo partido ante la República Checa: "Señalar los errores de cada jugador por separado y aconsejarles que no los repitan no servirá de nada. Los errores fueron muchos, pero hay aspectos positivos sobre los que se puede construir. Necesitamos los puntos, y queremos clasificarnos".