Prefirió Turquía a la Premier League: Leao se despide del Milan y elige su nuevo destino

La estrella portuguesa Rafael Leao ha decidido definitivamente su futuro y ha elegido un destino sorprendente, lejos de la liga inglesa e italiana; el extremo del Milan está a las puertas de fichar por el Galatasaray turco, en una operación descomunal cuyo valor total asciende a 45 millones de euros.

La cadena "Sky Sport" reveló que el acuerdo entre ambos clubes ya es definitivo, ya que el club turco pagará 43 millones de euros como cantidad fija, además de 2 millones de euros en variables y bonificaciones, con el Milan reteniendo un 20% de los beneficios de cualquier futuro traspaso del jugador.

Del Aston Villa a Estambul

Leao había situado la Premier League como su prioridad al principio, siendo el Aston Villa el más cerca de hacerse con sus servicios después de ofrecerle verbalmente un salario anual de 7,5 millones de euros; sin embargo, el club inglés no presentó una oferta oficial, y la propuesta tampoco cumplía las exigencias económicas del jugador.

Fue entonces cuando el Galatasaray entró con fuerza, siguió aumentando su oferta económica y seduciendo al jugador con un proyecto ambicioso, hasta que logró obtener su aprobación definitiva. Leao firmará un contrato descomunal que se extiende hasta el año 2030, con un salario anual de 10 millones de euros además de las bonificaciones.

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La historia ha terminado: a un paso del cierre

Según la información, solo quedan los últimos trámites oficiales y el reconocimiento médico para completar la operación, con lo que Leao pasaría página tras una larga etapa con el Rossoneri y comenzaría un capítulo nuevo y apasionante en su carrera con la camiseta del campeón de Turquía.

Esta operación se considera una de las más grandes en la historia de la liga turca, un golpe contundente del Galatasaray en el mercado de fichajes y un mensaje claro a sus rivales por el dominio local y continental.