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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha revelado que intentó llevar a Marc-Andre ter Stegen al Liverpool durante su etapa en Anfield. Pese a la admiración de Klopp por las excepcionales cualidades del portero, Ter Stegen optó finalmente por quedarse en el Barcelona en lugar de marcharse a la Premier League.

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Klopp habla tras la contundente victoria ante Países Bajos

El seleccionador alemán sorprendió al hablar de aquel intento de fichaje ante los periodistas tras la contundente goleada de su equipo a los Países Bajos de Xavi. Ter Stegen disputó los 90 minutos de la victoria y recibió grandes elogios de su seleccionador al término del partido.

Klopp llegó a Anfield en octubre de 2015, aproximadamente un año después de que Ter Stegen cerrara su fichaje por el Barcelona procedente del Borussia Mönchengladbach por 12 millones de euros. El exentrenador del Liverpool intentó fichar al portero cuando este ya se había asentado en Cataluña, pero su llegada a la Premier League nunca se materializó.

Qué dijeron Klopp y Ter Stegen sobre el interés del Liverpool

Ante los medios tras el partido contra Países Bajos, Klopp explicó por qué no logró convencer al portero de mudarse a Liverpool.

«Siempre lo he considerado un portero excepcional y quería llevarlo al Liverpool, pero prefirió el Barcelona», dijo Klopp, según recoge Mundo Deportivo. Con su característico sentido del humor, el técnico alemán añadió: «No le guardo rencor».

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Ter Stegen ya había hablado de aquellos primeros contactos durante la etapa de Klopp en Inglaterra y confirmó que las conversaciones no pasaron de una fase inicial. «Digamos que él era el entrenador allí en aquel momento», señaló el portero. «Solo mantuvimos algunas conversaciones iniciales, pero al final ninguno de los dos siguió adelante».

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Recupera su mejor nivel en el club y la selección

El respaldo público de Klopp culmina un notable cambio de rumbo para Ter Stegen tras una etapa difícil en su carrera. Pese a ser durante años el portero titular indiscutible del Barcelona, pasó gran parte de su carrera internacional a la sombra de Manuel Neuer , lo que lo dejó ante la posibilidad de retirarse sin llegar a ser titular con Alemania.

Su cesión al Ajax ha ayudado al veterano portero a recuperar su mejor nivel en su club. Ahora, en un gran momento en Ámsterdam, Ter Stegen se ha consolidado por fin como el portero titular habitual de Alemania a las órdenes de Klopp.

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El Barcelona contempla su salida en verano pese a la cesión al Ajax

Aunque la cesión de Ter Stegen al Ajax se prolonga hasta 2027, su regreso a la plantilla del Camp Nou parece cada vez menos probable. Joan Garcia se ha afianzado como portero titular del Barcelona, con Dominik Livakovic como suplente de garantías.

El Barcelona autorizó la salida temporal de su excapitán para que recuperara su prestigio en el fútbol europeo, una estrategia que ha dado frutos en los últimos meses. Con las limitaciones económicas aún presentes, el club catalán pretende traspasar definitivamente a Ter Stegen este verano para obtener un beneficio y reducir su masa salarial.