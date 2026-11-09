Walid Khalil, presidente del club de fútbol Ghazl El Mahalla, desveló una sorpresa sobre Mahmoud Salah, exjugador del equipo, que se trasladó al Al Ahly en el pasado mercado de fichajes de verano.

Khalil explicó en declaraciones a la cadena Modern: "Mahmoud Salah es uno de los hijos del club y uno de los graduados de la cantera del Ghazl El Mahalla, y hay más de un jugador que sigue sus mismos pasos".

Y añadió: "El Zamalek solicitó contar con Mahmoud Salah, cuando estaba John Edward como director deportivo anterior, pero debido a las circunstancias del bloqueo de inscripciones las negociaciones no se completaron".

Y continuó: "Salah también recibió una oferta de un club español, propiedad del argentino Lionel Messi (Eldense) y que milita en Segunda División, celebré una reunión por videoconferencia con ellos, y se acordó todo, pero el propio jugador recibió incentivos del club Al Ahly".

Y concluyó: "Mahmoud manifestó su deseo de trasladarse al Al Ahly, pese a nuestros intentos de convencerle de que ser profesional en España era mejor, pero al final el deseo del jugador decidió su traspaso al Al Ahly".

Lionel Messi adquirió el club CD Eldense, competidor en la Segunda División española, el mes pasado.

El jugador de 18 años disputó la pasada temporada con el Ghazl El Mahalla 28 partidos en los que marcó 4 goles y dio 3 asistencias.

Mahmoud Salah se encuentra con la selección juvenil bajo la dirección de Wael Riad, que se prepara para disputar la Copa de África Sub-20 el próximo febrero en Ghana.

Salah fue galardonado con el premio al mejor jugador del Campeonato del Norte de África Sub-20 que se celebró en la ciudad de Ismailía en octubre de 2026.

Informes anteriores señalaron que Mahmoud Salah se unió a las filas del Al Ahly por cinco años a cambio de 35 millones de libras repartidas en dos plazos, 10 millones de libras en variables, además de un porcentaje del 25 % por una futura reventa del jugador.