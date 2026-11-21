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Al Bayern de Múnich no le molestan en absoluto las apariciones, a veces controvertidas, de Michael Olise.

Durante la asamblea general anual del Bayern, el presidente Herbert Hainer dirigió un mensaje a Michael Olise en su discurso.

«Querido Michael, en cuanto a tu personalidad, quiero decirte desde aquí: preferimos con mucho a alguien que deja huella con el balón en los pies en lugar de hacerlo con un micrófono delante de la cara», dijo Hainer desde el atril, ante los atronadores aplausos de los socios presentes en la sala. El dirigente, de 72 años, subrayó: «Los aficionados quieren personas auténticas y personalidades especiales. También te deseo una pronta recuperación. ¡No dejes que te cambien! ¡Sigue siendo como eres!».

Olise ya había llamado la atención en varias ocasiones por sus escuetas entrevistas televisivas . Su imagen de «Mr. Nonchalant» genera cierta controversia. Entre otras cosas, su actuación en el día del equipo del club más laureado de Alemania, en agosto, causó desconcierto cuando dejó atrás a sus compañeros Jonas Urbig y Lennart Karl tras unos 30 segundos de un reto.

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Hainer volvió a dejar claro que el comportamiento de Olise no supone ningún problema dentro del club. También abordó las persistentes especulaciones sobre una posible salida de la estrella. «Estoy seguro de que Michael será el próximo candidato (al Balón de Oro; nota de la redacción) para el que nos quedaremos sin superlativos. Estamos muy tranquilos ante todos los rumores sobre Michael. Tiene contrato hasta 2029».

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Sobre todo durante el pasado mercado de fichajes de verano surgieron repetidamente rumores de que el Real Madrid intentaba fichar a Olise . Después de que el presidente Florentino Perez prometiera a los aficionados, durante la campaña para las elecciones presidenciales, un gran fichaje al estilo de Cristiano Ronaldo, diversos medios informaron de que se refería al jugador del Bayern de 24 años.

Además, L'Equipe informó hace poco de que los compañeros de Olise en la selección, Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, estarían tratando insistentemente de convencer al excepcional jugador del Bayern para que fiche por el Real Madrid.

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Sin embargo, parece que el Bayern solo contemplaría una venta si fracasaran las conversaciones para ampliar su contrato, vigente hasta finales de junio de 2029. Aún no se ha fijado una fecha concreta al respecto. Hace apenas unos días, Hainer explicó a t-online que, mientras tanto, tampoco le interesaban especialmente las cifras de 250 o incluso 300 millones de euros de las que se habla : «Me gusta citar a Karl-Heinz Rummenigge, que, como presidente de la junta directiva, solía decir: “No somos un club vendedor, sino comprador”».

Hainer añadió que esa filosofía no ha cambiado en todos estos años en el Bayern. «No hay que fijarse siempre solo en el dinero. También hay que ver si el jugador encaja con nosotros por su forma de jugar, su personalidad, sus rasgos de carácter y su lado humano». Para terminar, insistió con toda claridad: «Michael está a gusto aquí y sabe lo que tiene en el Bayern».

Getty Images

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¿Lesión? Así está Michael Olise

Tras sus sobresalientes actuaciones en la temporada anterior (22 goles y 31 asistencias), Olise también se ha mostrado en plena forma en lo que va de curso. En 16 partidos entre todas las competiciones, suma doce goles y siete asistencias.

En cambio, Olise no participó en ningún gol en el empate 1-1 contra el Colonia del viernes y tuvo que ser sustituido al descanso por molestias físicas . Como explicó después el Bayern, el jugador de 24 años sufre una contusión en el antepié. Según anunció Hainer en la asamblea general anual, hay esperanzas de que regrese pronto. Harry Kane, que sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis en el empate contra el Colonia, ya ha sido operado .