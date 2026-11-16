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La goleada por cinco tantos no fue una simple sorpresa en Berlín: el seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, ya había insinuado ese escenario antes del inicio del partido, en unas declaraciones que la cadena ARD le recordó tras el pitido final, y comprobó que su pronóstico se había cumplido al pie de la letra. La selección alemana se impuso con claridad a Países Bajos por 5-0 en su último compromiso internacional de este año, con lo que se aseguró el primer puesto del grupo 2 y el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Tras el encuentro, la cadena ARD entrevistó a Klopp en televisión, y la presentadora Esther Sedlaczek le recordó unas declaraciones que había hecho antes del partido, cuando dijo: «En el mejor de los casos, marcaremos cinco goles», según recogió el diario Bild después del choque. Klopp pareció sorprendido al escuchar de nuevo sus palabras y respondió con una pregunta: «¿Dije eso?». Acto seguido, la cadena le mostró un fragmento de su entrevista previa al partido para que pudiera comprobarlo por sí mismo.

Antes del duelo, el técnico alemán se había expresado en tono de deseo: «Tenemos buenas sensaciones, pero no sabemos lo que va a pasar. En el escenario ideal, les marcaremos cinco goles, pero marcar uno solo ya será bastante difícil». El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones está previsto para el próximo viernes, después de que la selección alemana cerrara el año con una victoria histórica ante su vecina Países Bajos, lograda de una forma que casi hizo parecer el pronóstico de Klopp un guion escrito de antemano.

«Alemania no ha resuelto todos sus problemas»

Sobre el desarrollo del partido, Jürgen Klopp no ocultó su admiración por la selección alemana y sus jugadores, aunque no consideró la victoria una prueba de que el equipo se haya librado de todos sus problemas.

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En declaraciones a la cadena ARD tras el partido, Klopp aseguró que se enamoró de la selección alemana desde que asumió el cargo, pese a la imagen que rodeaba al equipo hasta entonces: «En verano uno tenía la sensación de que el nuevo entrenador necesitaría beber mucho para poder disfrutar viendo a la selección alemana. Pero fui allí y me enamoré a primera vista».

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El técnico alemán añadió: «Son futbolistas fantásticos y personas con mucha personalidad. Pero la percepción que se tenía de ellos desde fuera no era esa». La selección alemana quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en los dieciseisavos de final tras caer ante Paraguay, lo que provocó la salida del anterior seleccionador, Julian Nagelsmann. Klopp ha logrado llevar al equipo al primer puesto de su grupo y a los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde podría medirse a España, campeona del mundo, o a Bélgica.

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Sobre lo que está por venir, Klopp afirmó: «Ya tengo muchas ganas», aunque se negó a ver la abultada victoria como la prueba de que se han acabado todos los problemas: «Por supuesto, sería absurdo pensar que ya hemos resuelto todos los problemas».

El entrenador elogió el nivel ofensivo del equipo: «Si conseguimos que los jugadores con mucho talento se suelten, no será nada divertido jugar contra nosotros», y señaló que los propios futbolistas todavía se sorprenden a sí mismos con lo que hacen sobre el terreno de juego. Klopp cerró su intervención subrayando que la selección se ha puesto el listón más alto tras esta actuación, lo que supone una responsabilidad añadida para los jugadores, que deberán seguir ofreciendo un gran nivel en la próxima etapa.

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