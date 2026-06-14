Un matemático alemán, que ya acertó los tres últimos campeones del Mundial, revela sus pronósticos para 2026.

Según The Sun, el alemán afincado en el Reino Unido Joachim Clement usa varios criterios para elegir al campeón y ha acertado en las tres últimas ediciones.

En declaraciones a CBS, afirmó: «Un país con más habitantes tiene un mayor pool de talentos».

El segundo factor es el clima: «Debes poder jugar al fútbol durante todo el año; si hace demasiado calor o demasiado frío, no podrás jugar, lo que te pone en desventaja».

Sobre el tercer factor, añadió: «No basta con tener una gran cantera de talentos, sino que también hay que contar con escuelas, campos de entrenamiento y demás para convertirlos en jugadores de talla mundial».

Como cuarto y último factor mencionó la clasificación de la FIFA: «Este ranking actual nos muestra qué equipos tienen una buena generación de jugadores en este momento».

Para 2026, Clément apostó por Holanda: «No es favorita, pero suele superar las expectativas».

Reconoce que las grandes potencias como Brasil, Argentina, Alemania, Francia y España siempre tienen opciones, pero valora a quienes superan las expectativas.

Y añadió: «Hay equipos que superan a sus rivales pese a no ser tan fuertes, y Holanda es uno de ellos».

Aún no han ganado el Mundial, pero han llegado a tres finales, lo que demuestra su cultura y método de trabajo.

“No tienen una estrella como Messi, pero todos sus jugadores rinden a un nivel muy similar”.

Concluyó: «No tienen un punto débil y, además, cuentan con una defensa muy sólida; en el fútbol, más que en otros deportes, el dicho de que el ataque gana partidos pero la defensa gana campeonatos es cierto».

El equipo de Ronald Koeman debuta esta noche ante Japón en Dallas; también compartirán grupo con Suecia y Túnez.