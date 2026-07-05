Precisamente Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, arremete con dureza contra la FIFA: «¡Esto es incomprensible!»

Lionel Scaloni ha criticado a la FIFA por el calendario del Mundial, que considera inadecuado.

«No sé cómo está organizada la Copa del Mundo, pero hemos tenido seis días y ahora solo nos quedan tres y medio», afirmó en la rueda de prensa tras el angustioso partido contra Cabo Verde (1-1, 3-2 en la prórroga). «Justo cuando más necesitas descansar, es cuando menos lo tienes».

«Me parece incomprensible. Debería haber empezado de forma gradual. Pero bueno, así son las cosas», afirma Scaloni. «Enzo (Fernández) sufrió un ligero calambre al final, pero se recuperó. Facundo (Medina) estaba agotado al final, porque lo hemos utilizado bastante en ataque, algo a lo que no está acostumbrado».

Muchos aficionados creen que Argentina no debería quejarse, pues el sorteo fue favorable. Tras el duelo con Cabo Verde, les aguarda Egipto en octavos el martes.

Sin embargo, Scaloni rechaza hablar de un calendario «favorable» y elogia a la combativa selección de Cabo Verde: «Nos hemos ganado la victoria y la clasificación, pero ha sido un partido durísimo. Esto va para quienes decían que el sorteo fue fácil».

Además, Scaloni ya mostró irritación en la rueda de prensa. Al responder a la pregunta de Néstor Clivati sobre la presión de ser favorito, replicó con firmeza: «No, eso no… ¡Basta ya!».

«Hay otras circunstancias que dificultan el partido, como el terreno de juego. Era extraño, el balón simplemente no rodaba tan rápido como de costumbre», añade. Al intentar replicar, Clivati es interrumpido por Scaloni. «Déjame terminar. ¿Te enfadas ahora? Di lo que querías decir». Clivati opta por disculparse y Scaloni acepta las disculpas.