Precisamente el cedido Shiloh 't Zand le hace mucho daño al Feyenoord en De Kuip

El Feyenoord se dejó este sábado por la noche dos puntos importantes en la Eredivisie. El equipo de Giovanni van Bronckhorst parecía encaminarse hacia la victoria ante el Fortuna Sittard en De Kuip gracias a un gol de Luciano Valente, pero finalmente tuvo que conformarse con un empate 1-1. Precisamente Shiloh 't Zand, cedido por el Feyenoord, asestó un duro golpe al conjunto de Róterdam en los últimos instantes. El centrocampista celebró su gol en De Kuip de forma llamativamente efusiva.

Van Bronckhorst tuvo que modificar su once inicial en una posición con respecto al empate ante el PSV (1-1), ya que Jeremiah St. Juste no estaba disponible. Por ello, Javi López comenzó como lateral izquierdo y Mármol formó la pareja de centrales junto a Tsuyoshi Watanabe. Jakub Moder causó baja por lesión. En el Fortuna Sittard, el entrenador Danny Buijs dio la titularidad a Mohamed Ihattaren, cuyo estado físico se evaluó antes del partido.

El Feyenoord tomó la iniciativa desde el pitido inicial y pronto dispuso de ocasiones para abrir el marcador. Mattijs Branderhorst detuvo un remate de Anis Hadj Moussa a los diez minutos y, poco después, Valente estrelló el balón en el poste. La ocasión más clara fue después para Gjivai Zechiël, que regateó al portero tras un magnífico pase en profundidad de Valente, pero, desde un ángulo difícil, solo encontró el lateral de la red.

Mientras tanto, el Fortuna se replegó con muchos jugadores en su propio campo y cedió por completo la iniciativa al Feyenoord. El conjunto de Róterdam tuvo nada menos que un 76 por ciento de posesión en la primera parte, pero no logró superar la organización defensiva del equipo de Limburgo. Los visitantes, además, sufrieron un contratiempo cuando Rodrigo Guth tuvo que abandonar el campo lesionado poco antes de la media hora y fue sustituido por Iván Márquez.

Tras el descanso, el Feyenoord siguió buscando con insistencia el primer gol. Valente tuvo una ocasión inmejorable poco después de la reanudación, tras combinar con Zechiël, pero Branderhorst reaccionó de forma excelente y detuvo su remate a corta distancia. El Fortuna sufrió luego otro contratiempo cuando Zeefuik se retiró lesionado y fue sustituido por Kristoffer Peterson.

Al cumplirse una hora de juego, el Feyenoord consiguió por fin abrir el marcador. Hadj Moussa superó a su rival por la derecha, llegó hasta la línea de fondo y sirvió un pase atrás perfecto a Valente, que marcó el 1-0 desde cerca. Para el centrocampista fue su quinto gol de la temporada en la Eredivisie, con el que por fin encontró recompensa la presión constante del equipo de Róterdam.

El Feyenoord buscó entonces un segundo gol, pero Hadj Moussa, tras una acción individual, envió un disparo con efecto por encima de la portería. En el otro extremo, el Fortuna empezó a dejarse ver cada vez más y Peterson tuvo una ocasión, mientras que el portero Stijn Ernst también tuvo que intervenir. En el minuto 81, Zechiël pareció sentenciar el partido con un magnífico disparo con efecto a la escuadra más alejada, pero el gol fue anulado porque López había estado en fuera de juego por muy poco al comienzo de la jugada.

Aquel gol anulado acabó saliéndole caro al Feyenoord. En el minuto 86, 't Zand se hizo con el balón tras un barullo y el centrocampista cedido por el Feyenoord marcó con un disparo raso y ajustado: 1-1. El portero del Feyenoord, Ernst, no estuvo acertado en esa acción.

Al Feyenoord aún le quedaban unos siete minutos, incluido el tiempo añadido, para marcar la diferencia. Valente estuvo cerca, pero disparó ligeramente por encima del larguero entre varios jugadores. En los últimos segundos, Ernst evitó en el otro extremo el 1-2 del suplente Sven Simons con una gran parada. Así, el marcador quedó en 1-1.