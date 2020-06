Pratto habló sobre su continuidad en River y pidió que vuelvan a entrenarse en las provincias sin coronavirus

El jugador del Millonario fue el primero del plantel en hablar con la prensa. "Me pondría contento que en otras provincias empiecen a entrenar",dijo.

Desde que empezó la pandemia y la posterior cuarentena en , el plantel de River se llamó a silencio. Fue su entrenador, Marcelo Gallardo, quien tomó la posta y habló hace unos días para dejar clara su postura de disconformidad con respecto a algunas decisiones de la AFA. Este martes fue Lucas Pratto quien se convirtió en el primer jugador en romper el silencio.

El delantero dialogó con Sportia, en TyC Sports y expresó su forma de ver las cosas: "En las provincias que están bien y que pueden volver a entrenarse con un protocolo en su predio creo que tendrían que hacerlo y no sería sacar ventaja de nada, sino que estarían volviendo a trabajar. Eso me pondría contento", aseguro.

"No me preocupa que empiecen otras ligas de Sudamérica. Sí me preocupa que cuando compitamos contra esos clubes estemos nosotros al 100% y sea de igual a igual", agregó en relación a los demás países sudamericanos que reanudaron sus ligas o entrenamientos y que serán rivales en los campeonatos de la Conmebol.

Por otro lado, le consultaron acerca de su futuro: "Tuve un año difícil, pero hay cosas más importantes en las que preocuparme en este momento que por pensar en irme. Estoy bien, contento. La gente me quiere mucho y es bueno para mí", reconoció el Oso.

"Cuando tomamos la decisión de no jugar, nosotros habíamos vuelto unos días antes desde -que ya tenía los primeros casos- y estábamos preocupados porque no sabíamos nada del virus. Hace 90 días era todo muy diferente", finalizó para despejar las dudas sobre aquella decisión ante , cuando el Millonario decidió no jugar el partido.