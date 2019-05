Pratto: "Ahora vamos por la Libertadores"

El delantero de River fue una de las figuras en la final de la Recopa frente a Paranaense. Pero no se conforma y quiere más.

El cronómetro entraba en su cuenta final cuando el corpulento Nº 9 de corrió, más que con las piernas, con el alma. Un pique desde el mediocampo por el cual, si hubieran existido apuestas previas, se pronosticaba una derrota en velocidad. Sin embargo, a pura potencia y mucho corazón, el atacante no perdió la pelota y hasta generó la desesperación rival.

Fue el aperitivo para lo que sería una noche inolvidable. El Oso aparecería minutos más tarde, sobre los 91', para capturar un pase en el área y definir con olfato goleador ante el achique del arquero de Paranaense , Santos.

Fue el encargado de desatar la euforia, el hombre determinante en el Monumental, el que invalidó la prórroga que se esperaba e impidió que se extendiera el sufrimiento. Pratto, quien no se equivoca al adjetivarse: " Me caracteriza la garra, el corazón, no dejo de soñar nunca".

Y hubo más elogios, repartidos a este grupo ganador que comanda Marcelo Gallardo: "Tenemos un corazón enorme. Teníamos que ganar por más de dos goles y lo hicimos. Si no tenés corazón, no basta con las ganas. Los que están afuera y lo que juegan menos, tienen más ganas de ganar que los que están adentro".

Por último, dejó en claro que River no se conforma y va por más. "Ahora vamos por la de este año. Tenemos que revalidarla", concluyó, en diálogo con ESPN.