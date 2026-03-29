Prandelli revela: «¿Vlahovic? Tenía que irse al Pisa; cuando llegué, era un problema para todos»

Cesare Prandelli, exseleccionador de Italia y exentrenador de laFiorentina, ha desvelado una impactante anécdota en el Teatro Verdi de Florencia durante el espectáculo de Viva El Tour al hablar de un delantero que ahora está en el punto de mira del mercado y al que entrenó en el pasado, Dusan Vlahovic, según las declaraciones recogidas por SestaPortaNews:«Vlahovic, cuando llegué, era un problema para todos, parecía destinado a irse al Pisa. Le pedí 15 días a la directiva, durante el parón de las selecciones. Tras esos días, hablé con la directiva y confirmé que él era el delantero de la Fiorentina. Me preguntaron varias veces si estaba seguro y les dije que estaba totalmente seguro».

QUÉ HIZO PARA QUE RENDÍSE AL MÁXIMO - «Hice un análisis implacable a Dusan, le expliqué cómo debía interpretar el papel, que no debía ir a las bandas y que nunca debía salir al encuentro, y entonces le prometí: “Si haces estas cosas en estos tres partidos, no te voy a sacar nunca más”. Después de esos tres partidos, no lo volví a sacar. ¿Qué hacía mal? Luchaba con el defensa, cuando en realidad debía ser el defensa quien luchara con él; cuando lo entendió, se convirtió en titular de la Fiorentina».

En la temporada 2021/22, el delantero serbio brilló con luz propia en la Fiorentina, marcando un total de 20 goles entre la Serie A y la Copa de Italia, lo que le convirtió en el máximo goleador del equipo viola. Posteriormente, en enero, la Juventus pagó nada menos que 70 millones para hacerse con sus servicios y ahora habrá que esperar para ver cuál será su futuro.