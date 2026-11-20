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El australiano Ange Postecoglou, entrenador de Al Nassr, consideró que el calor fue una de las principales causas de la derrota en el Clásico ante su eterno rival, Al Ahli, y aseguró que su equipo merecía haber ganado el partido.

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Al Ahli se impuso por 3-1 a Al Nassr en el partido que ambos disputaron el viernes por la noche en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

En declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro, recogidas por el diario saudí Al Riyadiyah, Postecoglou afirmó: «Es frustrante perder un partido que empezaste bien. Arrancamos bien el encuentro y perdimos, y eso es lo frustrante».

Y añadió: «No hay partidos fáciles. Nuestro rendimiento fue notable ante un equipo muy bueno, y con lo que hicimos merecíamos la victoria».

Sobre el motivo de la derrota, explicó: «Hacía calor, y eso es normal. Jugamos fuera de casa y eso nos llevó a replegarnos. Cuando juegas a domicilio y generas estas ocasiones, es algo positivo. Mañana tendremos descanso, seguiremos trabajando y después volveremos».

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Además, señaló: «Nuestros jugadores jóvenes son buenos, y todavía tenemos por delante muchos partidos y competiciones por jugar. El éxito llegará si mantenemos el mismo nivel que en la primera parte».

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Por otro lado, Postecoglou se refirió a la sorpresiva ausencia de la estrella senegalesa Sadio Mané en el partido , pese a que había viajado con el equipo a Yeda.

Al respecto, el técnico australiano declaró: «En cuanto a Sadio Mané, no hay nada más importante que lo que tiene entre manos. Tiene un hijo y merece el permiso. En lo personal, es una de las mejores personas».

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El diario saudí Al Riyadiyah ya había confirmado que fueron motivos familiares los que obligaron a Sadio Mané a perderse el encuentro.

El periódico explicó que la estrella senegalesa fue padre por segunda vez el viernes por la mañana, horas antes del inicio del Clásico, por lo que el cuerpo técnico de Al Nassr le autorizó a abandonar la concentración y a no disputar el partido.

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Postecoglou se vio obligado a modificar el sistema de juego habitual del equipo en los últimos partidos y alineó al delantero saudí Abdullah Al-Hamdan junto a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en la delantera.

Junto a ambos estuvo la otra estrella portuguesa, João Félix, que llegó a Yeda el jueves, después de disputar con su selección los partidos ante Dinamarca y Gales de la Liga de Naciones 2027.

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En cambio, Postecoglou prefirió dejar en el banquillo al extremo francés Kingsley Coman, al que dio entrada en la segunda parte, aunque sin lograr cambiar el rumbo del partido.

Sadio Mané ha disputado con Al Nassr 15 partidos en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 3 goles y ha repartido 8 asistencias.

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Cabe recordar que, con esta victoria, Al Ahli suma 24 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la liga saudí, a 4 puntos de Al Nassr, que se queda con 28 puntos en el tercer puesto.