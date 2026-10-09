El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, sorprendió a 3 de sus jugadores al considerar que representan el futuro del club en los próximos años.

El Al Nassr venció al Al Diriyah por 3-0 en el partido que los enfrentó la noche del viernes, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro contó con la participación como titular del joven jugador Awad Aman, para suplir las ausencias que sufre el equipo en la línea defensiva, cuya última víctima fue el defensa saudí Abdulelah Al-Amri.

Postecoglou comentó este asunto en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Creo que nuestros jóvenes jugadores son buenos, pero lo más importante es elegir el momento adecuado para hacerlos participar".

El entrenador australiano dedicó su discurso a 3 jugadores, explicando: "El equipo cuenta con Saad Haqawi, Rakan Al-Ghamdi y Awad Aman, y ellos representan el futuro del club".

Postecoglou también se refirió a la amplia victoria, diciendo: "Ofrecimos un buen rendimiento, y es reconfortante conseguir la victoria. Marcamos 3 goles sin encajar ninguno, y el rendimiento fue bueno ante un equipo difícil. Estoy contento con lo que ofrecieron los jugadores".

Y añadió: "El Al Diriyah es bueno en las jugadas a balón parado, y esta noche ejecutaba los saques de banda de forma larga, pero no nos supuso ningún peligro, gracias a que ofrecimos un buen rendimiento en defensa ante las jugadas a balón parado".

Y concluyó: "Además, ofrecimos un buen rendimiento en la ejecución de las jugadas a balón parado en ataque, y logramos marcar un gol en una de ellas".

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Nassr a 19 puntos, con los que ocupa el segundo lugar en la tabla de clasificación de la liga saudí, por diferencia de goles por detrás del Al Qadsiah, y a un punto por delante del Al Hilal, que ha disputado un partido menos.