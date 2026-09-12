Postecoglou se queja: el ambiente es difícil y el Al Nassr sufre por la presión

El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, mostró su malestar por la carga de partidos que afronta su equipo tras el empate 1-1 ante el Al Khaleej, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League, subrayando que la sucesión de encuentros en un corto periodo de tiempo ha sometido a los jugadores a una gran presión física.

Postecoglou declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: "Nuestros jugadores están agotados, hemos disputado muchos partidos en poco tiempo, e intento dar descanso a los jugadores y rotar, y los jugadores dan lo mejor de sí mismos", señalando que el cuerpo técnico trata de gestionar el cansancio de la mejor manera posible.

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El técnico australiano aclaró que las condiciones de juego aumentaron la dificultad de la tarea, especialmente al disputar el Al Nassr varios partidos fuera de su estadio en un ambiente caluroso y húmedo, y dijo: "No quiero hablar del calendario, pero hemos jugado tres partidos fuera de casa con un ambiente húmedo y caluroso en Yeda, un partido ante el Al Ittihad y dos partidos en la Región Oriental".

El entrenador del Al Nassr habló sobre los detalles del enfrentamiento ante el Al Khaleej, subrayando que encajar el primer gol hizo la tarea más difícil para su equipo, antes de que el rendimiento mejorara en la segunda parte y Abdullah Al Hamdan lograra marcar el gol del empate.

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Y dijo: "El partido fue difícil, y las cosas se nos complicaron cuando encajamos el gol; en la segunda parte aparecimos mejor y marcamos un gol", elogiando al mismo tiempo la capacidad de sus jugadores para volver al partido a pesar de las difíciles circunstancias.

Postecoglou hizo referencia a la magnitud de la presión que ha soportado el Al Nassr desde el inicio de la temporada, aclarando que el equipo ha disputado un gran número de partidos en un corto periodo, y dijo: "Hoy es 12 de septiembre y hemos jugado 8 partidos, y el año pasado por estas fechas el Al Nassr solo había jugado dos partidos; la carga de partidos nos ha afectado y la liga es difícil y apretada".

El entrenador también señaló la diferencia en los periodos de descanso entre ambos equipos antes del enfrentamiento con el Al Khaleej, aclarando que su rival dispuso de más tiempo para prepararse, y dijo: "El Al Khaleej jugó el lunes y el Al Nassr el miércoles, y hoy hemos jugado el partido", en referencia a la diferencia en el número de días de descanso entre ambos equipos.

El empate elevó el casillero del Al Nassr a 16 puntos, en el tercer puesto de la clasificación de la Roshn Saudi League, por detrás del Al Ittihad, segundo, a un solo punto, mientras que el Al Hilal lidera la clasificación con 18 puntos, en un momento en el que Postecoglou sigue buscando la mejor manera de gestionar la presión del calendario y la acumulación de partidos.