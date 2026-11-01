Un informe periodístico reveló este domingo que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr saudí, se inclina por realizar dos cambios en la alineación del equipo para el partido ante el Pakhtakor uzbeko.

El Al Nassr visitará al Pakhtakor uzbeko mañana lunes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

Según una fuente especial del diario saudí "Arriyadiyah", se espera que Abdulelah Al Amri juegue junto al español Íñigo Martínez en el centro de la defensa, tras su ausencia del once titular en el último partido ante el Al Jeluod, que su equipo ganó por 5-3 el jueves, en la jornada 12 de la Liga Roshn saudí.

El entrenador australiano había contado con el francés Mohamed Simakan junto a Martínez en el encuentro ante el Al Jeluod, mientras que Al Amri permaneció en el banquillo.

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Por otro lado, el conjunto de la capital recupera los servicios del portugués Samu Costa, tras cumplir su sanción por acumulación de tarjetas amarillas, ya que se perdió el duelo ante el Al Jeluod después de ver una amonestación frente al Al Faisaly en la jornada 11.

Cabe recordar que Postecoglou decidió dar descanso a Cristiano Ronaldo, al francés Kingsley Coman y al defensa Mohamed Simakan, ante la sucesión de partidos y viajes, y por el deseo del cuerpo técnico de aliviar la carga física del trío antes de los próximos compromisos.

El entrenador del Al Nassr desea lograr una victoria que mejore la situación del equipo en el grupo Oeste, pues ocupa el noveno puesto con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, mientras que le queda un partido aplazado contra el Al Wasl emiratí.