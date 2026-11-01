El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, reveló los motivos de la exclusión del portugués Cristiano Ronaldo de la convocatoria del equipo para el encuentro ante el Pakhtakor uzbeko, previsto para mañana lunes, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, explicando que la decisión se enmarca en una política de dar descanso a algunos elementos básicos debido a la acumulación de partidos y a los numerosos desplazamientos y viajes.

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El Al Nassr afronta el encuentro después de cosechar resultados dispares en el inicio de su andadura continental, ya que comenzó sus competiciones con un empate ante el Pakhtakor por 1-1, antes de vencer al Al Wasl emiratí por 3-1, para luego sufrir una derrota ante el Al Shamal catarí por 1-3, por lo que busca un resultado positivo que refuerce su posición en el grupo del Oeste.

Postecoglou aclaró que la decisión de dar descanso a Ronaldo no se limitó a la estrella portuguesa, sino que incluyó también al francés Kingsley Coman y al defensa Mohamed Simakan, ante la sucesión de partidos y viajes, y por el deseo del cuerpo técnico de aliviar las cargas físicas del trío de cara a los próximos compromisos.

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Postecoglou dijo en la rueda de prensa previa al encuentro: «Decidí dar descanso a Ronaldo, Coman y Simakan, debido a la acumulación de partidos y a los numerosos desplazamientos y viajes».

El entrenador australiano añadió, hablando sobre la evolución del estado del equipo desde el inicio de la temporada: «A pesar del difícil comienzo, las condiciones de preparación y la falta de puesta a punto al inicio de la temporada, hemos llegado ahora a una etapa excelente, y a través del partido de mañana buscamos confirmarlo».

Postecoglou concluyó sus declaraciones subrayando la importancia del encuentro y la ambición continental del Al Nassr, afirmando: «El torneo es importante para nosotros, y aquí sabemos muy bien lo que queremos conseguir», en alusión al deseo del equipo de continuar compitiendo y alcanzar sus objetivos en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.