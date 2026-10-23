El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, sorprendió a la afición con un cambio llamativo en la alineación de su equipo para el duelo ante el Al-Faisaly, después de decidir dejar fuera del once titular al brasileño Angelo Gabriel, prefiriendo apostar por el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan, en un movimiento que refleja un enfoque táctico distinto al que se asociaba a la etapa del anterior entrenador, Jorge Jesús.

El Al-Nassr disputa este encuentro dentro de la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, con el objetivo de sumar los tres puntos y seguir presionando a los equipos de cabeza. El conjunto ocupa el tercer puesto en la clasificación, en medio de una fuerte pugna por el liderato, lo que hace que cualquier cambio en el once titular capte la atención de la afición.

Postecoglou decidió prescindir de Angelo en la alineación inicial, después de que el jugador brasileño fuera una de las opciones en las que se apoyó el equipo en el último periodo, para darle a Abdullah Al-Hamdan la oportunidad de participar desde el inicio junto al portugués Cristiano Ronaldo en la línea ofensiva, redibujando así los rasgos del sistema atacante del Al-Alami.

El técnico australiano se apoya en un sistema 4-4-2, en el que Samu Costa y Abdullah Al-Khaibari asumen funciones en el centro del campo, junto a João Félix y Sadio Mané, mientras que Al-Hamdan y Ronaldo encabezan el ataque. Este cambio le otorga al Al-Nassr una opción ofensiva directa, con la presencia de un delantero saudí junto a su capitán portugués, en lugar de apoyarse en Angelo dentro de la anterior composición.

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La alineación del Al-Nassr quedó de la siguiente manera: Bento en la portería, y por delante Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri y Awad Aman en la defensa, mientras que el centro del campo lo forman Samu Costa, Abdullah Al-Khaibari, João Félix y Sadio Mané, y el ataque lo lidera la dupla de Abdullah Al-Hamdan y Cristiano Ronaldo.

La exclusión de Angelo plantea interrogantes sobre el papel que le espera al jugador brasileño en los planes de Postecoglou, especialmente después de que su nombre quedara ligado a las opciones ofensivas en las que se apoyó el Al-Nassr durante el último periodo. Sin embargo, su salida del once titular en un solo partido no significa necesariamente el final de la confianza en él, sino que podría ser parte de ajustes tácticos que imponen el estilo del rival y la naturaleza del encuentro.

Entre prescindir de Angelo y darle a Al-Hamdan una oportunidad como titular, la afición del Al-Nassr aguarda el grado de éxito de la apuesta de Postecoglou ante el Al-Faisaly, y si el cambio a una dupla ofensiva declarada le dará al equipo la eficacia necesaria para decidir el partido, o si la variante necesitará tiempo hasta que sus efectos se manifiesten sobre el terreno de juego.

Alineación del Al-Nassr

Portería: Bento.

Defensa: Nawaf Boushal - Íñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Awad Aman.

Centro del campo: Costa - Al-Khaibari - João Félix - Sadio Mané.

Ataque: Al-Hamdan - Ronaldo.







