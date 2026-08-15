Postecoglou lanza un aviso temprano: 3 partidos en 6 días y una buena noticia sobre Ronaldo

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, lanzó un claro mensaje de advertencia tras la contundente victoria por tres goles a cero sobre el Al Fateh en la primera jornada de la Roshn Saudi League, subrayando que "el club mundial" afronta un calendario congestionado de forma inédita durante los próximos días, lo que podría obligarlo a realizar amplios cambios en su alineación.

Postecoglou explicó que el Al Nassr será el único equipo saudí que disputará 3 partidos en 6 días esta semana, algo que sitúa al cuerpo técnico ante una difícil prueba relacionada con la gestión del esfuerzo físico de los jugadores, especialmente al inicio de la temporada y sin que todos los elementos hayan alcanzado su plena puesta a punto.

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El entrenador del Al Nassr dijo en rueda de prensa: "Jugaremos 3 partidos en 6 días esta semana", insistiendo en que el foco durante la etapa actual no estará solo en los resultados, sino en cómo manejar la presión de los partidos y mantener a los jugadores en forma durante todo el próximo periodo.

Postecoglou abordó la situación de Cristiano Ronaldo, confirmando la presencia del capitán del Al Nassr en el partido y su respaldo al equipo, pero aclaró que la prioridad actualmente será el proceso de recuperación, sobre todo porque el equipo solo dispone de dos días antes del siguiente encuentro, y dijo: "Cristiano está hoy aquí, y siempre está con nosotros. Lo más importante ahora es la recuperación, especialmente porque solo tenemos dos días después de este partido, y luego determinaremos la decisión sobre la participación de los jugadores según su puesta a punto".

El director técnico elogió al grupo que tiene a su disposición, subrayando que el Al Nassr cuenta con un equipo fuerte pese a la ausencia de varios elementos importantes en el duelo ante el Al Fateh, y dijo: "Como dije antes del partido, tenemos un equipo fuerte, y hay jugadores importantes que no participaron hoy, pero lo que me importa es que todos los jugadores que participaron, ya fuera que empezaran el partido o entraran durante él, ofrecieron un rendimiento estupendo".

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Postecoglou añadió que el duelo ante el Al Fateh fue una buena prueba para el equipo, sobre todo porque los partidos de arranque suelen ser difíciles, señalando que las distintas fechas de incorporación de los jugadores durante la pretemporada impidieron alcanzar la plena puesta a punto física, pero elogió el compromiso de sus jugadores y dijo: "No llegamos al 100 % de la puesta a punto, pero el rendimiento de los jugadores y su compromiso fueron muy destacados".

Postecoglou también dedicó un elogio especial a Sami Al Najei, aclarando que el jugador posee un gran potencial pero ha sufrido mala suerte por las lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego durante toda una temporada, y añadió: "Durante el periodo de preparación ofreció un rendimiento estupendo, y es natural que necesite algo de tiempo para participar tras la ausencia de toda una temporada", en referencia a que el cuerpo técnico lo trata de forma gradual.

Así, parece que la victoria ante el Al Fateh no fue más que el inicio de una serie de pruebas más difíciles para el Al Nassr, que estará obligado a mantener sus resultados positivos pese a la presión del calendario, en medio de la expectación por la situación de Ronaldo y del resto de las estrellas de cara a su participación, y por la capacidad de Postecoglou de gestionar uno de los periodos más difíciles de la temporada desde su inicio.