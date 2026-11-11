Posibles escenarios antes del duelo ante Italia: ¿qué necesita Zidane para clasificarse como primero?

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La selección de Francia afronta el duelo ante Italia, previsto para la noche de mañana jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia de la esperada cumbre no se limita a la pugna entre los líderes del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, sino que se extiende a asegurar la clasificación a los cuartos de final, con la oportunidad de terminar la fase de grupos en el primer puesto antes de la última jornada.

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La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, cuenta con una clara ventaja en las cuentas del grupo, después de haber sumado 10 puntos en cuatro partidos, por los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección turca ocupa el último lugar de la clasificación sin ningún punto.

El enfrentamiento de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en un partido que presenció un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el duelo del jueves con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Francia FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 W D W W 2 Italia ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 W D W L 3 Belgium BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 L W L W 4 Turquía TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

A Francia le basta el empate para clasificarse

La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con empatar ante Italia para asegurar terminar el grupo entre el primer y el segundo puesto, y por tanto clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

Esto se da en el marco de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo billete, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que obtener un punto en el estadio de San Siro sea suficiente para que Francia evite entrar en cálculos complicados en torno a la clasificación.

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¿Cómo puede Zidane sellar el liderato del grupo?

La ambición de la selección francesa no se detiene en asegurar la clasificación, ya que puede sellar el primer puesto de forma anticipada durante el enfrentamiento ante Italia, logrando la victoria en el estadio de San Siro.

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El triunfo le daría a Francia el liderato del grupo de forma oficial, sin posibilidad de que ningún rival la alcance matemáticamente, lo que podría permitir a Zidane realizar cambios en su alineación y dar la oportunidad a algunos jugadores jóvenes durante el último enfrentamiento ante Turquía, previsto tres días después en Burdeos.

Pero la sorpresa es que el empate también podría ser suficiente para que Francia termine la fase de grupos como líder, con la condición de marcar al menos dos goles y no perder, de acuerdo con las reglas del torneo, que se basan en los enfrentamientos directos tras la igualdad de las selecciones en puntos.

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Escenarios de clasificación y liderato de Francia

- Empate ante Italia: le garantiza a Francia la clasificación a los cuartos de final, sellando el liderato si marca al menos dos goles.

- Victoria sobre Italia: le da a Francia la clasificación a los cuartos de final y le sella el liderato del grupo de forma oficial.

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- Derrota ante Italia: no significa la eliminación de Francia de la carrera por la clasificación ni la pérdida de la opción del liderato, ya que dispondrá de un último enfrentamiento ante Turquía para resolver su situación.

En caso de que la selección francesa sufra una derrota en Milán, tendrá una segunda oportunidad al recibir a Turquía el domingo, ya que la victoria sobre la selección turca le garantiza la clasificación a los cuartos de final, y además le da el liderato del grupo si Italia tropieza ante Bélgica con un empate o una derrota.

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De este modo, Zidane afronta el enfrentamiento ante Italia en una situación relativamente cómoda desde el punto de vista matemático, pero tiene la oportunidad de culminar la misión de forma anticipada y evitar esperar hasta la última jornada para resolver la clasificación y el liderato.