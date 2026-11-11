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Loai Mohamed
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Posibles escenarios antes del duelo ante Italia: ¿qué necesita Zidane para clasificarse como primero?

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La selección de Francia afronta el duelo ante Italia, previsto para la noche de mañana jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia de la esperada cumbre no se limita a la pugna entre los líderes del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, sino que se extiende a asegurar la clasificación a los cuartos de final, con la oportunidad de terminar la fase de grupos en el primer puesto antes de la última jornada.

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La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, cuenta con una clara ventaja en las cuentas del grupo, después de haber sumado 10 puntos en cuatro partidos, por los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección turca ocupa el último lugar de la clasificación sin ningún punto.

El enfrentamiento de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en un partido que presenció un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el duelo del jueves con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FranciaFranciaFRA
431072+510
W
D
W
W
2
ItaliaItaliaITA
421185+37
W
D
W
L
3
BelgiumBelgiumBEL
420265+16
L
W
L
W
4
TurquíaTurquíaTUR
4004211-90
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

A Francia le basta el empate para clasificarse

La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con empatar ante Italia para asegurar terminar el grupo entre el primer y el segundo puesto, y por tanto clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

Esto se da en el marco de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo billete, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que obtener un punto en el estadio de San Siro sea suficiente para que Francia evite entrar en cálculos complicados en torno a la clasificación.

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¿Cómo puede Zidane sellar el liderato del grupo?

La ambición de la selección francesa no se detiene en asegurar la clasificación, ya que puede sellar el primer puesto de forma anticipada durante el enfrentamiento ante Italia, logrando la victoria en el estadio de San Siro.

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El triunfo le daría a Francia el liderato del grupo de forma oficial, sin posibilidad de que ningún rival la alcance matemáticamente, lo que podría permitir a Zidane realizar cambios en su alineación y dar la oportunidad a algunos jugadores jóvenes durante el último enfrentamiento ante Turquía, previsto tres días después en Burdeos.

Pero la sorpresa es que el empate también podría ser suficiente para que Francia termine la fase de grupos como líder, con la condición de marcar al menos dos goles y no perder, de acuerdo con las reglas del torneo, que se basan en los enfrentamientos directos tras la igualdad de las selecciones en puntos.

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Escenarios de clasificación y liderato de Francia

- Empate ante Italia: le garantiza a Francia la clasificación a los cuartos de final, sellando el liderato si marca al menos dos goles.

- Victoria sobre Italia: le da a Francia la clasificación a los cuartos de final y le sella el liderato del grupo de forma oficial.

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- Derrota ante Italia: no significa la eliminación de Francia de la carrera por la clasificación ni la pérdida de la opción del liderato, ya que dispondrá de un último enfrentamiento ante Turquía para resolver su situación.

En caso de que la selección francesa sufra una derrota en Milán, tendrá una segunda oportunidad al recibir a Turquía el domingo, ya que la victoria sobre la selección turca le garantiza la clasificación a los cuartos de final, y además le da el liderato del grupo si Italia tropieza ante Bélgica con un empate o una derrota.

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De este modo, Zidane afronta el enfrentamiento ante Italia en una situación relativamente cómoda desde el punto de vista matemático, pero tiene la oportunidad de culminar la misión de forma anticipada y evitar esperar hasta la última jornada para resolver la clasificación y el liderato.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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