Posibles alineaciones de Ajax y PSV: Takehiro Tomiyasu y Paul Wanner vuelven al once

El sábado a las 20:00 horas se juega el Ajax-PSV de la VriendenLoterij Eredivisie. Aunque el título ya es del PSV, se esperaque el técnico Peter Bosz alinee a su once titular.

Mientras el PSV ya es campeón, el Ajax, cuarto, aspira al segundo puesto.

Eso significa, de hecho, una plaza para la fase de grupos de la Liga de Campeones. La diferencia con el segundo clasificado, el Feyenoord, es actualmente de cuatro puntos.

Por ello, se espera que el Ajax también salga con su once titular más fuerte. Takehiro Tomiyasu, que regresa tras cumplir una sanción, será titular como lateral izquierdo, lo que hará que Lucas Rosa comience por la derecha y Anton Gaaei pase al banquillo. Además, los de Ámsterdam seguirán sin poder contar con Davy Klaassen, que sufre una lesión de rodilla.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

El PSV, que tras ganar 6-1 al PEC Zwolle pasó unos días en Ibiza, no podrá contar con los lesionados Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari ni con el sancionado Ivan Perisic.

Todo indica que Kiliann Sildillia y Couhaib Driouech seguirán de titulares, mientras que Paul Wanner y Dennis Man volverán al once en lugar de Joël van den Berg y Esmir Bajraktarevic.

Posible alineación del PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.